20.06.2023, 08:48
В Европейских играх участвуют 105 спортсменов из Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
В третьих Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в польском Кракове, участвуют 105 эстонских спортсменов в 17 видах спорта.
С составом сборной Эстонии можно ознакомиться здесь.
На первых Европейских играх в 2015 году эстонские спортсмены завоевали три медали. А на вторых Европейских играх в 2019 году спортсмены привезли пять медалей.
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