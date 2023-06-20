Другие виды
20.06.2023, 08:48

В Европейских играх участвуют 105 спортсменов из Эстонии

 
Ирина Эмбрих
Ирина Эмбрих
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В третьих Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в польском Кракове, участвуют 105 эстонских спортсменов в 17 видах спорта.

С составом сборной Эстонии можно ознакомиться здесь.

На первых Европейских играх в 2015 году эстонские спортсмены завоевали три медали. А на вторых Европейских играх в 2019 году спортсмены привезли пять медалей.

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