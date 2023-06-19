ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (481-й день) | Британия оставит санкции в силе, пока Россия не заплатит Украине компенсацию
Подводим итоги еще одного дня войны.
Россия стягивает войска на Запорожском и Бахмутском участках
По данным украинских и британских официальных источников, Россия, судя по всему, стягивает личный состав и тяжелую технику из других частей Украины в район боевых действий в Запорожье.
Как сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, войска движутся из Каховки и Новой Каховки через Мелитополь в сторону линии фронта в Запорожье.
В своей сводке за понедельник Министерство обороны Великобритании также сообщает о высокой вероятности того, что в последние 10 дней Россия начала передислоцировать части Днепровской группировки войск с восточного берега Днепра с целью усиления Запорожского и Бахмутского направления.
По словам британских военных, речь потенциально идет о передвижении нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии (в том числе ее 34-й отдельной мотострелковой бригады, а также подразделений ВДВ и морской пехоты), поскольку Россия, судя по всему, решила, что после прорыва Каховской плотины и последовавшего за этим наводнения форсирование Днепра украинскими войсками сейчас маловероятно.
Киев не получит приглашения в НАТО на предстоящем в июле саммите Альянса
Как заявил в понедельник Йенс Столтенберг, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украину на станут официально приглашать в Альянс.
„На самом саммите в Вильнюсе и в ходе его подготовки вопрос об официальном приглашении обсуждаться не будет, мы будем говорить лишь о том, как приблизить Украину к НАТО“, - сообщил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.
Столтенберг подчеркнул, что консультации по поводу заявки Киева продолжаются, но говорить об их исходе он пока не может.
„Могу лишь сказать, что союзники уже о многом договорились“, - отметил генсек НАТО, напомнив, что не России, а самой Украине и членам НАТО решать, когда Киеву вступать в Североатлантический альянс.
В ходе предыдущих встреч с генсеком НАТО Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы Альянс четко определил временные рамки процедуры вступления, утверждая, в частности, что „Украина уже готова быть в НАТО и лишь ждет, когда к этому будет готова сама НАТО“.
„Против войны и против Путина“: Алексей Навальный объявил о новом агитационном проекте
Алексей Навальный в день первого заседания суда по „экстремистскому“ делу объявил о запуске „избирательной кампании против войны - и против Путина“.
„Сегодня начинается очередной суд, который сильно добавит мне срок. Но я хочу использовать этот день не для того, чтобы вызвать сочувствие к себе и другим политзекам. Я хочу призвать всех к действию и использовать этот день для объявления о нашем новом, очень важном проекте“ - сообщил он в твиттере.
„Мы будем вести избирательную кампанию против войны. И против Путина. Именно так. Долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию, где будем настраивать людей против войны“, - написал Навальный.
Как сообщается, создающаяся „агитационная машина“ будет представлять собой систему, позволяющую агитаторам включиться в нее в удобное время из любого места и, сохраняя при желании анонимность, связаться голосом или текстом с избирателем внутри России.
„Система должна быть очень гибкой и обладать качествами, которые кажутся взаимоисключающими. Это должна быть удобная в работе база контактов, но сделанная так, чтобы она в принципе не могла утечь и стать источником проблем для людей“.
„Предстоит большая техническая работа. Ничего подобного пока не существует“, - заявил Алексей Навальный, пригласив к участию в проекте IТ-специалистов, маркетологов, социологов, политологов и доноров, готовых поддержать это начинание финансово.
Британия оставит санкции в силе, пока Россия не заплатит Украине компенсацию
Правительство Великобритании объявило о включении в законодательство страны пункта, на основании которого санкции в отношении России останутся в силе до момента выплаты Москвой компенсации Украине.
Также сообщается, что власти разрабатывают механизм, который позволит находящимся под санкциями физическим лицам жертвовать их замороженные активы на восстановление Украины.
Эти шаги предприняты в преддверии масштабной международной конференции, посвященной вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Британии на этой неделе.
„В то время как Украина продолжает защищаться от вторжения России, очевидны ужасные последствия путинской войны. Потребности Украины в восстановлении огромны. Благодаря нашим сегодняшним новым мерам, мы усиливаем позиции Великобритании в вопросе санкций. Мы подтверждаем, что с помощью санкций хотим добиться, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она неоправданно напала“, - заявил в понедельник министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Британия значительно расширила антироссийские санкции в феврале 2022 года – после начала полномасштабного российского вторжения. Однако, как отмечали эксперты, многолетние усилия британских властей по привлечению иностранных капиталов привели к тому, что финансовая система страны пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, что позволяет обходить санкции.
Блинкен: Пекин подтвердил, что не будет поставлять России оружие для войны в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Пекине с официальным визитом, заявил, что Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие для войны в Украине. В то же время Блинкен выразил обеспокоенность возможным сотрудничеством с Россией частных китайских фирм.
„Мы [США] - и другие страны - получили от Китая заверения, что он не оказывает и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине“, - заявил Блинкен журналистам после двухдневных переговоров.
„Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине“, - добавил он.
Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе
Об этом говорится в отчете ЕС по заявке Украины, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Два выполненных условия связаны с судебной реформой и законом о СМИ. „Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела“, — рассказал один из собеседников агентства.
Другие условия ЕС включают в себя реформы Конституционного суда и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также законы, направленные на „сдерживание“ олигархов“ и защиту прав национальных меньшинств.