ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (481-й день) | Британия оставит санкции в силе, пока Россия не заплатит Украине компенсацию

Россия стягивает войска на Запорожском и Бахмутском участках

По данным украинских и британских официальных источников, Россия, судя по всему, стягивает личный состав и тяжелую технику из других частей Украины в район боевых действий в Запорожье.

Как сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, войска движутся из Каховки и Новой Каховки через Мелитополь в сторону линии фронта в Запорожье.

В своей сводке за понедельник Министерство обороны Великобритании также сообщает о высокой вероятности того, что в последние 10 дней Россия начала передислоцировать части Днепровской группировки войск с восточного берега Днепра с целью усиления Запорожского и Бахмутского направления.

По словам британских военных, речь потенциально идет о передвижении нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии (в том числе ее 34-й отдельной мотострелковой бригады, а также подразделений ВДВ и морской пехоты), поскольку Россия, судя по всему, решила, что после прорыва Каховской плотины и последовавшего за этим наводнения форсирование Днепра украинскими войсками сейчас маловероятно.

Киев не получит приглашения в НАТО на предстоящем в июле саммите Альянса

Как заявил в понедельник Йенс Столтенберг, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украину на станут официально приглашать в Альянс.

„На самом саммите в Вильнюсе и в ходе его подготовки вопрос об официальном приглашении обсуждаться не будет, мы будем говорить лишь о том, как приблизить Украину к НАТО“, - сообщил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.

Столтенберг подчеркнул, что консультации по поводу заявки Киева продолжаются, но говорить об их исходе он пока не может.

„Могу лишь сказать, что союзники уже о многом договорились“, - отметил генсек НАТО, напомнив, что не России, а самой Украине и членам НАТО решать, когда Киеву вступать в Североатлантический альянс.