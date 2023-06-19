На празднике песни и танца съедят около 22 тонн отечественных овощей

Состоящее из школьников жюри еще осенью выбрало своих фаворитов: селянку, суп с фрикадельками и борщ с курицей, а также два супа без мяса – борщ из свежей капусты и овощной суп с вермишелью.



„Мы начинаем заниматься праздничными супами более чем за полтора года до мероприятия: согласовываем с фермерами количество и сорта овощей, чтобы они знали, как планировать сезон, – сказала руководитель по маркетингу Orkla Eesti Põltsamaa Сийри Варе. – Рецепты придумывают еще раньше: обычно готовится какой-то совершенно новый суп, берется что-то из классики, а какие-то идеи заимствуются из других уголков мира. Помимо вкуса, мы всегда обращаем особое внимание на то, чтобы супы были питательными, полезными и в основном состояли из отечественных продуктов. Дни репетиций и праздников длинные, и пустой желудок тут не подспорье“.



Все супы Põltsamaa не содержат искусственных консервантов и добавок. Содержание натуральных консервантов также постепенно снижается, поэтому по сравнению с предыдущей праздничной партией в супах почти на 10% меньше соли и сахара.



В качестве спонсора Põltsamaa готовит супы для праздников песни и танца уже более 15 лет. Любимыми блюдами певцов и танцоров во все времена были селянка и борщ.



XIII Молодежный фестиваль песни и танца „Püha on maa“ пройдет с 30 июня по 2 июля.