Департамент полиции: для ускорения пересечения границы на автомобиле пользуйтесь системой бронирования

В летний период на пограничные пункты пересечения границы прибывает большое количество людей, ввиду чего пересечение границы может занимать больше времени. На данный момент время пересечения границы в живой очереди по направлению Эстония-Россия в пограничном пункте Нарва-1 для автомобилей категории A и B увеличилось из-за задержек на Ивангородском погранпункте. Для того, чтобы упростить пересечение границы, просим всех желающих пересечь границу на автомобилях категории A и B по возможности использовать для пересечения границы систему бронирования, при помощи которой можно выбрать подходящее для себя время и дату бронирования или забронировать первое возможное свободное места в очереди ожидания. Бронирования времени для автомобиля категории A является бесплатным, а для категории B составляет 5 евро, но это гарантирует для вас первоочерёдную возможность пересечения границы. В живой очереди время ожидания может составить несколько часов.