Департамент полиции: для ускорения пересечения границы на автомобиле пользуйтесь системой бронирования(1)
Для того, чтобы пересечь границу на автомобиле без длительного ожидания в очереди, Департамент полиции и пограничной охраны рекомендует использовать систему бронирования.
В летний период на пограничные пункты пересечения границы прибывает большое количество людей, ввиду чего пересечение границы может занимать больше времени. На данный момент время пересечения границы в живой очереди по направлению Эстония-Россия в пограничном пункте Нарва-1 для автомобилей категории A и B увеличилось из-за задержек на Ивангородском погранпункте. Для того, чтобы упростить пересечение границы, просим всех желающих пересечь границу на автомобилях категории A и B по возможности использовать для пересечения границы систему бронирования, при помощи которой можно выбрать подходящее для себя время и дату бронирования или забронировать первое возможное свободное места в очереди ожидания. Бронирования времени для автомобиля категории A является бесплатным, а для категории B составляет 5 евро, но это гарантирует для вас первоочерёдную возможность пересечения границы. В живой очереди время ожидания может составить несколько часов.
Три пограничных пункта, находящихся на шоссе на внешней границе республики (Нарва, Лухамаа и Койдула) могут использовать все желающие пересечь границу независимо от того в каких странах они проживают и какие категории автомобилей используют. Бронирование можно произвести на эстонском, английском и русском языке, предоставив для этого данные пересекающих границу лиц и автомобиля. На данный момент в пограничных пунктах Лухамаа и Койдула бронирование пересечения границы для автомобилей категории B еще не открылось.
Бронирование можно осуществить:
на вебсайтах www.eestipiir.ee или www.estonianborder.eu;
позвонив на номер Центра бронирования +372 6 989 192;
подъехавший к границе автомобиль без бронирования может в порядке общей очереди зарегистрироваться в официальной зоне ожидания, находящейся невдалеке от пограничного пункта, либо в киоске самообслуживания, либо у обслуживающего работника. Зарегистрироваться в очередь ожидания на пограничном пункте нельзя;
забронировать время пересечения границы можно заранее за 90 дней.
Информацию о плате в зоне ожидания можно найти на вебсайте.
„Если на границе будут возникать простои, когда пограничный пункт или соседнее государство не принимает автомобили, то пересечь границу в забронированное время не представится возможным. Как только проезд будет открыт, на пограничный пункт будут направляться автомобили из очереди ожидания, начиная с автомобилей с более ранним временем бронирования. Поэтому бронь текущего дня может сдвинуться на более позднее время. В то же время система выстроена таким образом, что временной график пересечения границы должен в течение текущего дня войти в норму“, отметил руководитель нарвского пограничного пункта Марек Лийва.
При снижении нагрузки на погранпункте автомобиль, имеющий бронирование, направляется на пограничный пункт без прохождения зоны ожидания, которую, тем не менее, должны пройти не имеющие бронирования автомобили. При ожидании в живой очереди плата не взимается, но по времени это может длиться дольше, так как после регистрации автомобиля в зоне ожидания производят контроль автомобиля. Ожидание без предварительного бронирования может растянуться на часы и в этом случае не разрешается пользоваться зоной отдыха, ввиду чего с наступлением жары рекомендуем обязательно сделать бронь, чтобы из-за длительного ожидания в автомобиле не ухудшилось бы состояние здоровья.
Дополнительная информация о пересечении границы и системе бронирования можно найти на вебсайте Департамента полиции и пограничной охраны здесь.