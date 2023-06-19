Владелец стрип-клуба в Швеции обманом попытался организовать чемпионат Европы по сексу

В начале июня в СМИ начала появляться информация, что спортивные власти Швеции одобрили секс в качестве национального вида спорта. Однако, как выяснилось, все эти сообщения оказались ложью. Шведская спортивная конфедерация подтвердила, что отклонила заявку на признание секса официальным видом спорта. Поводом для недовольства послужил „секс-чемпионат“, организованный так называемо Шведской федерацией секса (SSF). Мероприятие не получило одобрение национального спортивного органа, пишет Sport24.

Слухи начали исходить от самой Шведской федерация секса, которая описывает себя как „единственную организацию в мире, практикующую секс как спорт“. На сайте организации говорится, что она „первой в мире организовала чемпионат мира по сексу“.

Согласно сообщениям в шведской прессе, владелец одного из стрип-клубов Драган Братич в партнерстве с SSF подал заявку на членство в официальную Национальную спортивную конфедерацию. В конце апреля Шведская спортивная конфедерация подтвердила, что получала данную заявку, но указала, что она была отклонена „без рассмотрения“.

„Чемпионат Европы по сексу“ должен был стартовать 8 июня, но твиттер-аккаунт организаторов мероприятия сообщил о задержке его начала на один день в связи с „техническими проблемами“ из-за „хакеров“. 12 июня стало известно, что чемпионат продолжается, и в твитах организаторов появились призывы голосовать.

Как рассказала одна из участниц „секс-чемпионата“, испанская порноактриса Сельва Лапьедра, с первого дня после прибытия в Швецию у нее возникли сомнения по поводу предстоящего мероприятия. Многие другие участники даже решили покинуть соревнования.

„Ежедневно на сайт совершалось множество атак, камеры были заблокированы, страница не загружалась. Организации попросту отсутствовала. Судей, которые должны были находиться там, не было… В общем никакой организации не было“, — приводит слова Лапьедры El Plural.