Владелец стрип-клуба в Швеции обманом попытался организовать чемпионат Европы по сексу(1)
Скандалом завершилась попытка организовать в Швеции чемпионат Европы по сексу.
В начале июня в СМИ начала появляться информация, что спортивные власти Швеции одобрили секс в качестве национального вида спорта. Однако, как выяснилось, все эти сообщения оказались ложью. Шведская спортивная конфедерация подтвердила, что отклонила заявку на признание секса официальным видом спорта. Поводом для недовольства послужил „секс-чемпионат“, организованный так называемо Шведской федерацией секса (SSF). Мероприятие не получило одобрение национального спортивного органа, пишет Sport24.
Слухи начали исходить от самой Шведской федерация секса, которая описывает себя как „единственную организацию в мире, практикующую секс как спорт“. На сайте организации говорится, что она „первой в мире организовала чемпионат мира по сексу“.
Согласно сообщениям в шведской прессе, владелец одного из стрип-клубов Драган Братич в партнерстве с SSF подал заявку на членство в официальную Национальную спортивную конфедерацию. В конце апреля Шведская спортивная конфедерация подтвердила, что получала данную заявку, но указала, что она была отклонена „без рассмотрения“.
„Чемпионат Европы по сексу“ должен был стартовать 8 июня, но твиттер-аккаунт организаторов мероприятия сообщил о задержке его начала на один день в связи с „техническими проблемами“ из-за „хакеров“. 12 июня стало известно, что чемпионат продолжается, и в твитах организаторов появились призывы голосовать.
Как рассказала одна из участниц „секс-чемпионата“, испанская порноактриса Сельва Лапьедра, с первого дня после прибытия в Швецию у нее возникли сомнения по поводу предстоящего мероприятия. Многие другие участники даже решили покинуть соревнования.
„Ежедневно на сайт совершалось множество атак, камеры были заблокированы, страница не загружалась. Организации попросту отсутствовала. Судей, которые должны были находиться там, не было… В общем никакой организации не было“, — приводит слова Лапьедры El Plural.
Происходящее привело к тому, что несколько участников чемпионата начали открыто жаловаться на возникающие проблемы. В ответ владелец стрип-клуба Драган Братич, который входил в число организаторов, заставил их покинуть мероприятие, лишив их части денежного вознаграждения. Кроме того, на этих участников была совершена попытка нападения.
„Ситуация вышла из-под контроля. Это был хаос. Более того, это превратилось в фильм ужасов“, — заявила Лапьедра.
После нескольких дней пребывания в городе все участники решили покинуть чемпионат, который был приостановлен из-за плохой организации.
Менеджер по политике в отношении интересов Шведской конфедерации спорта Сесилия Лунелл заявила, что информация о признании секса официальным видом спорта направлена на очернение шведского спорта и Швеции в целом.
„Прямо сейчас в некоторых международных СМИ распространяется ложная информация о Швеции и шведском спорте — мы решительно ее опровергаем
Шведская спортивная конфедерация привлекла внимание к тому факту, что в некоторых международных СМИ в настоящее время распространяется новость о том, что федерация секса стала членом Шведской спортивной конфедерации. Это ложная информация, направленная на очернение шведского спорта и Швеции в целом. Нет ни одной федерации секса, которая была бы членом Шведской спортивной конфедерации“, — приводит слова Лунелл AFP.
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