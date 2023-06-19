Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект о принудительной химической кастрации осужденных за педофилию(1)
Генпрокуратура Беларуси разработала поправки в уголовный кодекс, предусматривающие принудительную химическую кастрацию осужденных за педофилию. Сообщает Meduza, ссылаясь на „Зеркало“.
Принудительные меры будут применяться наряду с непосредственным наказанием за преступление, уточнили в ведомстве.
В Генпрокуратуре также отметили, что разработали и утвердили клинический протокол, содержащий „алгоритм лечения педофилии“, в том числе с применением химической кастрации.
По данным МВД Беларуси, за 2022 год жертвами сексуализированного насилия в стране стали более 800 несовершеннолетних.
В России принудительная химическая кастрация осужденных за педофилию обсуждается на протяжении многих лет. Соответствующий законопроект впервые был внесен в Думу еще в 2011 году — тогда правительство отвергло его как излишне затратный.
Партия ЛДПР 18 июня 2023 года заявила, что в ближайшее время намеревается внести в Госдуму новый законопроект о химической кастрации осужденных за педофилию.