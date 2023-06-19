Букмекеры: Бельгия одержит уверенную победу над сборной Эстонии по футболу

По словам главы FenixBet Индрека Таппо, шансы Эстонии на победу составляют около 9,5%, а шансы Бельгии на победу в основное время — 80%. „Вероятность того, что обе команды забьют гол, составляет около 50%, и наши коэффициенты скорее показывают, что в лучшем случае Эстония может забить один гол, а Бельгия имеет отличный шанс ответить двумя или тремя“, - прокомментировал Индрек Таппо.

Вероятность того, что голы будут забиты в обоих таймах, близка к 70%, но Эстония, скорее всего, сможет забить только в одном из них – у нашей команды всего 10% шанс забить в обоих таймах. Шансы Бельгии забить в обоих таймах при этом составляют 60%“, — добавил Таппо.

Наиболее вероятными бомбардирами в отборочном матче Эстония-Бельгия станут Ромелу Лукаку (коэффициент 1,66 или 60%) и Миши Батшуайи (коэффициент 1,82 или 55%). С вероятностью 85 процентов Бельгия забьет гол первой. Ничью коэффициенты FenixBet не прогнозируют.

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