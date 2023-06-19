Букмекеры: Бельгия одержит уверенно победу над сборную Эстонии по футболу
20 июня футбольные сборные Эстонии и Бельгии встретятся в отборочном матче чемпионата Европы на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Ожидается большой футбольный праздник, но, судя по коэффициентам букмекерского портала FenixBet, результат игры не порадует эстонских болельщиков.
По словам главы FenixBet Индрека Таппо, шансы Эстонии на победу составляют около 9,5%, а шансы Бельгии на победу в основное время — 80%. „Вероятность того, что обе команды забьют гол, составляет около 50%, и наши коэффициенты скорее показывают, что в лучшем случае Эстония может забить один гол, а Бельгия имеет отличный шанс ответить двумя или тремя“, - прокомментировал Индрек Таппо.
Вероятность того, что голы будут забиты в обоих таймах, близка к 70%, но Эстония, скорее всего, сможет забить только в одном из них – у нашей команды всего 10% шанс забить в обоих таймах. Шансы Бельгии забить в обоих таймах при этом составляют 60%“, — добавил Таппо.
Наиболее вероятными бомбардирами в отборочном матче Эстония-Бельгия станут Ромелу Лукаку (коэффициент 1,66 или 60%) и Миши Батшуайи (коэффициент 1,82 или 55%). С вероятностью 85 процентов Бельгия забьет гол первой. Ничью коэффициенты FenixBet не прогнозируют.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.