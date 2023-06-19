Дети из нарвского лагеря остались без поездки на пароходе „Caroline“: но их прокатят в другой раз

Как только ответственные за рейсы речного кораблика узнали об аренде, они сняли билеты с продажи. Однако остался детский лагерь, который забронировал время несколько недель назад, но не выкупил билеты и не написал официальное письмо. Договоренности были сделаны по телефону. Про них забыли. С детьми планировали прокатиться и насладиться прекрасными видами несколько родителей, которые специально для этого взяли выходные дни на работе. Один из них написал пост об этом, возмутившись таким отношением к делу. Но когда конфликт исчерпал себя, попросил ссылку на него не давать.

Андрей как ответственное лицо, представляющее команду Caroline, объяснил ситуацию, сказав, что вышло недоразумение. По его словам, они предложили лагерю организовать поездку в другой день со скидкой и с подарочными напитками.

На Caroline есть кафе, в котором можно перекусить во время поездки. Андрей сказал, что судно для частных прогулок полностью бронируют редко, буквально раз-два за сезон. Так что случившаяся ситуация – это исключение из правил. Обычно, даже если куплено всего два билета, рейс все равно проходит.

Востребованность прогулок зависит от погоды. Иногда, по словам Андрея, может прийти 10-15 человек, а иногда и 50. Всего в день проходит два рейса в обе стороны.