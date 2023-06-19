ФОТО | Отт Тянак встретился в Кении с одним из самых быстрых в мире марафонцем
Эстонский автогонщик Отт Тянак встретился с Элиудом Кипчоге, мировым рекордсменом в марафоне и двукратным олимпийским чемпионом, в преддверии чемпионата мира по ралли, который пройдет на этой неделе в Кении.
„Вчера у нас была возможность побывать в гостях у самой легенды - Элиуда Кипчоге“, — написал Тянак под фотографиями, размещенными в социальных сетях.
Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя провели небольшую тренировку с Кипчоге и посадили дерево.
„Спасибо, Элиуд, что принял нас. Это был вдохновляющий визит, и было здорово увидеть, что вы делаете для своей общины!“ — говорится в сообщении Тянака.
38-летний Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Осенью 2019 года он пробежал марафон в Вене за 1 час 59 минут 40,2 секунды.
Ралли Кения стартует в этот четверг.
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