Министр финансов признал: повышение налогов повлечет за собой рост цен

Об этом он заявил в понедельник на внеочередном заседании Рийгикогу во время обсуждения законопроекта о повышении подоходного налога, увязанного с вопросом доверия правительству.

„Да, повышение налогов также приведет к росту цен. Но почему мы это делаем? Мы делаем это потому, что наши расходы на оборону выросли после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале прошлого года. Нам пришлось увеличить расходы на оборону с 2% до 3%, а это где-то 400-450 миллионов евро“, - сказал Вырклаэв, отвечая на соответствующий вопрос оппозиционного депутата Александра Чаплыгина.

„Во-вторых, на нас обрушился ряд кризисов, мы принимали решения, которые оказались непосильными, нам нужно двигаться к сбалансированному бюджету, и именно поэтому мы должны сделать эти налоговые изменения. Поскольку нам нужно использовать больше государственных денег для обороны, для поддержания услуг, то нам также нужно взять эти деньги откуда-то, и этот источник доходов - налоговая база“, - добавил министр финансов.