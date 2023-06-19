Министр финансов признал: повышение налогов повлечет за собой рост цен(21)
Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) признал, что запланированное правящей коалицией повышение налогов повлечет за собой рост цен, сообщает ERR.
Об этом он заявил в понедельник на внеочередном заседании Рийгикогу во время обсуждения законопроекта о повышении подоходного налога, увязанного с вопросом доверия правительству.
„Да, повышение налогов также приведет к росту цен. Но почему мы это делаем? Мы делаем это потому, что наши расходы на оборону выросли после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале прошлого года. Нам пришлось увеличить расходы на оборону с 2% до 3%, а это где-то 400-450 миллионов евро“, - сказал Вырклаэв, отвечая на соответствующий вопрос оппозиционного депутата Александра Чаплыгина.
„Во-вторых, на нас обрушился ряд кризисов, мы принимали решения, которые оказались непосильными, нам нужно двигаться к сбалансированному бюджету, и именно поэтому мы должны сделать эти налоговые изменения. Поскольку нам нужно использовать больше государственных денег для обороны, для поддержания услуг, то нам также нужно взять эти деньги откуда-то, и этот источник доходов - налоговая база“, - добавил министр финансов.