Месси получит $25 млн от Саудовской Аравии
Аргентинский нападающий Лионель Месси заработает по контракту с агентством по туризму Саудовской Аравии (STA) около $25 млн за три года, приняв участие в нескольких рекламных мероприятиях, опубликовав несколько постов в социальных сетях и несколько раз съездив в отпуск в страну с семьей за счет королевства. Об этом пишет New York Times.
Газета ознакомилась с версией контракта, предоставленной источником, который подписали Месси и его брат и менеджер Родриго, но на котором не было подписей представителей королевства. Дата контракта — 1 января 2021 года. NYT отметила, что не уверена в том, что это актуальная версия соглашения, но все действия Месси в последнее время соответствуют его пунктам, пишет РБК.
Согласно имеющейся версии контракта, Месси получает около $2 милн за один пятидневный или два трехдневных отпуска в год в Саудовской Аравии, расходы на которые для футболиста и 20 членов семьи и друзей покрывает правительство.
Еще $2 млн предусмотрены за 10 постов про страну в социальных сетях, не считая рекламных постов об отпусках в королевстве. Еще по $2 млн футболист получит за участие в ежегодной туристической кампании, а также в благотворительности и участии в мероприятиях.
Также Месси не должен критиковать Саудовскую Аравию.
2 мая Месси улетел в Эр-Рияд без разрешения ПСЖ и впоследствии был отстранен от тренировок до тех пор, пока не принес публичные извинения. Футболист заявил, что не мог отменить поездку, а Daily Mail писала, что аргентинец зарабатывает около $30 млн в год в качестве посла страны по туризму.
Месси 7 июня сообщил о переходе в клуб „Интер Майами“. Среди возможных вариантов продолжения карьеры 35-летнего аргентинца назывался саудовский „Аль-Хиляль“, который, по данным портала Foot Mercato, предлагал Месси двухлетний контракт на €1,2 млрд.
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