Месси получит $25 млн от Саудовской Аравии

Газета ознакомилась с версией контракта, предоставленной источником, который подписали Месси и его брат и менеджер Родриго, но на котором не было подписей представителей королевства. Дата контракта — 1 января 2021 года. NYT отметила, что не уверена в том, что это актуальная версия соглашения, но все действия Месси в последнее время соответствуют его пунктам, пишет РБК. Согласно имеющейся версии контракта, Месси получает около $2 милн за один пятидневный или два трехдневных отпуска в год в Саудовской Аравии, расходы на которые для футболиста и 20 членов семьи и друзей покрывает правительство.

Еще $2 млн предусмотрены за 10 постов про страну в социальных сетях, не считая рекламных постов об отпусках в королевстве. Еще по $2 млн футболист получит за участие в ежегодной туристической кампании, а также в благотворительности и участии в мероприятиях.



Также Месси не должен критиковать Саудовскую Аравию.



2 мая Месси улетел в Эр-Рияд без разрешения ПСЖ и впоследствии был отстранен от тренировок до тех пор, пока не принес публичные извинения. Футболист заявил, что не мог отменить поездку, а Daily Mail писала, что аргентинец зарабатывает около $30 млн в год в качестве посла страны по туризму.



Месси 7 июня сообщил о переходе в клуб „Интер Майами“. Среди возможных вариантов продолжения карьеры 35-летнего аргентинца назывался саудовский „Аль-Хиляль“, который, по данным портала Foot Mercato, предлагал Месси двухлетний контракт на €1,2 млрд.



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