Задержки на границе до 16 часов. Автомобилисты ждут на жаре свою очередь выехать в Россию

Молодая пара с двумя детьми двух и четырех лет ждет в кафе Нарвского колледжа, недалеко от погранпункта, когда подойдет их очередь пересекать границу. Папа - работает онлайн, мама занимается с детьми и успокаивает родственников по телефону. Девчушки бегают по колледжу, играют, уже нашли себе подругу.

Молодая женщина попросила не называть их имен. Они недавно релоцировались в Германию: появилась возможность переехать вместе с остальными коллегами из офиса. Ситуация сложная, так что лучше общаться анонимно, считает девушка. Сейчас у них появилась необходимость съездить в Россию. Они решили, что смогут это сделать на машине. Планировали пересечь границу в Латвии. Но там им сказали, что будут в живой очереди ждать минимум четверо суток, но предложили попробовать сделать это в другом населенном пункте - там время ожидания двое суток.

„С двумя маленькими детьми?“ - говорит девушка, видно, что нервничает. Она рассказала, что не выдержала на границе, подошла к пограничнику, эмоционально объяснила ему ситуацию: двое маленьких детей, больная собака, спросила, что же делать. Им вынесли воды, но сказали, что больше ничем не могут помочь. В очереди им рассказали про Нарву, где они смогут быстрее проехать в Россию. И семья поехала в Эстонию. Они забронировали время заранее. Но время ожидания увеличилось. На момент, когда мы говорили, они уже несколько часов ждали свою очередь в Нарве. Больная собака вынужденно ждет хозяев в машине. Окна открыты.

„Но мы готовы ждать до вечера, это все-таки не несколько дней, если вечером не переедем границу, то я пойду с детьми пешком, а муж с собакой останутся ждать и потом приедут к нам на машине“, - сказала мама двоих девочек, одна из которых в это время попросилась в туалет, а другая распереживалась, что ее новая подруга уходит. Проблема еще в том, что они не рассчитывали так долго быть в дороге, поэтому взяли с собой минимальное количество денег.