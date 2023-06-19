Задержки на границе до 16 часов. Автомобилисты ждут на жаре свою очередь выехать в Россию(16)
На границе с Россией в Нарве автомобили по-прежнему стоят в очереди. Но скорость прохождения границы здесь выше, чем, например, на границе в Латвии. Там люди ждут по 2-4 дня. Поэтому многие, кто узнает про возможность пересечь границу в Эстонии за более короткий срок, приезжают сюда.
Молодая пара с двумя детьми двух и четырех лет ждет в кафе Нарвского колледжа, недалеко от погранпункта, когда подойдет их очередь пересекать границу. Папа - работает онлайн, мама занимается с детьми и успокаивает родственников по телефону. Девчушки бегают по колледжу, играют, уже нашли себе подругу.
Молодая женщина попросила не называть их имен. Они недавно релоцировались в Германию: появилась возможность переехать вместе с остальными коллегами из офиса. Ситуация сложная, так что лучше общаться анонимно, считает девушка. Сейчас у них появилась необходимость съездить в Россию. Они решили, что смогут это сделать на машине. Планировали пересечь границу в Латвии. Но там им сказали, что будут в живой очереди ждать минимум четверо суток, но предложили попробовать сделать это в другом населенном пункте - там время ожидания двое суток.
„С двумя маленькими детьми?“ - говорит девушка, видно, что нервничает. Она рассказала, что не выдержала на границе, подошла к пограничнику, эмоционально объяснила ему ситуацию: двое маленьких детей, больная собака, спросила, что же делать. Им вынесли воды, но сказали, что больше ничем не могут помочь. В очереди им рассказали про Нарву, где они смогут быстрее проехать в Россию. И семья поехала в Эстонию. Они забронировали время заранее. Но время ожидания увеличилось. На момент, когда мы говорили, они уже несколько часов ждали свою очередь в Нарве. Больная собака вынужденно ждет хозяев в машине. Окна открыты.
„Но мы готовы ждать до вечера, это все-таки не несколько дней, если вечером не переедем границу, то я пойду с детьми пешком, а муж с собакой останутся ждать и потом приедут к нам на машине“, - сказала мама двоих девочек, одна из которых в это время попросилась в туалет, а другая распереживалась, что ее новая подруга уходит. Проблема еще в том, что они не рассчитывали так долго быть в дороге, поэтому взяли с собой минимальное количество денег.
В очереди у границы стоит много машин с неэстонскими номерами. Хотя очередь выглядит не проблемной, буквально 5-6 машин у границы, на самом деле время ожидания 19 июня колеблется от 10 до 16 часов. На 15:00 в очереди, по данным сайта GoSwift, находился 371 автомобиль.
Полиция комментирует, что со стороны Эстонии проблем нет, задержки связаны с российской стороной. В очереди ходят слухи, что машины не из Эстонии досматривают более тщательно, на что и уходит время.
В среднем за день границу в сторону России пересекает 150-180 автомобилей (транспорт А/B). 14 июня - 228.