Навального начали судить по „экстремистскому“ делу. В нем целых семь статей УК

„Господа, я так понимаю, процесс закрыли“

Журналисты, которых после тщательного досмотра провели в колонию №6, сначала наблюдали за заседанием суда по видеосвязи, ее организовали в зале, где раньше находилась столовая, туда же отправили и родителей Навального, пишет „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“). В зал, где находится сам политик, их не пустили. Во владимирской колонии строгого режима он отбывает свой девятилетний срок.

Позже трансляцию отключили, сообщила „Медиазона“. Это произошло после того, как прокурор Надежда Тихонова попросила сделать процесс закрытым. Свое требование она связала с „информацией о готовящихся провокациях с физическим воздействием“, якобы полученной от одного из сотрудников колонии №6.

Защита возражала против закрытия всего процесса и предлагала закрывать лишь заседания с допросом потерпевших, если те об этом попросят.

„Господа, я так понимаю, процесс закрыли“, - прокомментировал это пресс-секретарь Мосгорсуда, которого также поместили в зал с журналистами, а не в помещение, где проходит суд.

До отключения трансляции было видно, что в зале вместе с Навальным находились его адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и Светлана Давыдова, а также еще один фигурант дела - бывший технический директор YouTube-канала „Навальный Live“ Даниэль Холодный.

Семь статей УК

25 мая Московский городской суд получил дело Навального о создании „экстремистского сообщества“ (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Помимо этого политика обвиняют еще по шести статьям УК РФ. Навальный говорил, что по этому уголовному делу ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Кроме собственно создания „экстремистского сообщества“ в деле есть статьи об участии в „экстремистской деятельности“, о призывах к „экстремизму“, создании НКО, „посягающей на права граждан“, о „финансировании экстремизма“, о вовлечении несовершеннолетних в совершение „опасных действий“ и о „реабилитации нацизма“.