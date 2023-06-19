РЕШЕНО | Рийгикогу принял закон о повышении акциза на алкоголь и табачные изделия

Речь идет об инициированном правительством Республики проекте закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (145 SE).

Последний раз алкогольный акциз повышался в 2018 году. Согласно закону, в период с 2024 по 2026 год акциз будет подниматься на 5% в год. На столько же поднимется акциз на сигареты и курительный табак, а также акциз на табачные жидкости.

Прямую трансляцию заседания парламента можно смотреть ЗДЕСЬ.

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