Лучшего игрока „Спартака“ приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах

Решение суда было принято на основе прослушанных телефонных разговоров, где Промес утверждает, что его брату повезло.



В частности, в телефонном разговоре он высказал отцу недовольство из-за того, что тот встал на защиту потерпевшего. „Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь, — отметил футболист. — Я бы зарезал его, ты же это понимаешь?“



Спустя десять минут Промес из разговора с матерью узнал, что ранил двоюродного брата в ногу. „Значит, ему еще повезло“, — подчеркнул игрок „Спартака“.



Также Промес извинился перед тетей за произошедшее. „Ты знаешь, что сегодня он был дерзок. Я ничего не смог с собой поделать“, — добавил он.



Позже в разговоре с отцом Промес отметил: „Если кто-то украдет что-то у тети — я убью его. Если кто-то украдет у тебя — я убью его. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, иначе было бы хуже“.



Сам игрок в суде не появлялся. Сейчас он находится в отпуске в Колумбии.



Подозревается в контрабанде более 1 т кокаина

Промеса также подозревают в причастности к импорту более 1300 кг кокаина в 2020 году. Утверждается, что он инвестировал в две партии наркотиков.



Промес это отрицает, но в голландской Генпрокуратуре говорят, что футболист имел руководящую роль в контрабанде. Например, у него был контакт с людьми, которые должны были забрать кокаин из контейнеров в порту Антверпена.



Ранее, 3 апреля, суд в Харлеме (Нидерланды) приговорил полузащитника „Урала“ Рая Влута к тюремному заключению сроком два с половиной года.



Промес был признан лучшим футболистом „Спартака“ в прошедшем сезоне. С 20 голами он стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ. Он также является лучшим бомбардиром чемпионатов России среди легионеров.

