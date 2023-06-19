19.06.2023, 11:43
Упс! Кикбоксер потерял целый ряд зубов после удара соперника
ФОТО: Pexels.com
Кикбоксер Ульрик Бокеме получил ужасную травму во время боя, потеряв целый ряд передних зубов из-за одного удара.
Инцидент произошел на турнире GLORY Collision 5 в Нидерландах, где спортсмен дрался с Майклом Боапеа, пишет Sports.ru.
Это был только второй его бой за три с половиной года. Боапеа сразу же перехватил инициативу, а за минуту до окончания первого раунда нанес сокрушительный удар в челюсть противника. Итог ужасный. Судья остановил бой сразу, когда понял, что произошло.
Боец сказал своему углу, что не может продолжать поединок, потому что некоторые зубы попали ему в горло.
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