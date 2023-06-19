Упс! Кикбоксер потерял целый ряд зубов после удара соперника

Инцидент произошел на турнире GLORY Collision 5 в Нидерландах, где спортсмен дрался с Майклом Боапеа, пишет Sports.ru.

Это был только второй его бой за три с половиной года. Боапеа сразу же перехватил инициативу, а за минуту до окончания первого раунда нанес сокрушительный удар в челюсть противника. Итог ужасный. Судья остановил бой сразу, когда понял, что произошло.

Боец сказал своему углу, что не может продолжать поединок, потому что некоторые зубы попали ему в горло.

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