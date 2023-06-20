20.06.2023, 11:04
Танатолог Карл Кяснапуу: мы должны говорить об эвтаназии(15)
Опрос: легализовать ли в Эстонии эвтаназию?
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Танатолог Карл Кяснапуу рассуждает на страницах издания Eesti Naine, имеет ли человек право на смерть, может ли он решать свою судьбу самостоятельно и достойно. Как считает автор, вопросы заслуживают того, чтобы вынести их на обсуждение общества.
По дороге из Тарту в Таллинн, где мне предстояло выступить на конференции, я решил провести время с пользой и прослушать аудиокнигу британского журналиста и писателя Дерека Хамфри „Final Exit“ („Последний выход“). Дерек Хамфри на протяжении жизни выступал за легализацию эвтаназии как одну из гражданских свобод.