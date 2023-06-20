Здоровье
20.06.2023, 11:04

Танатолог Карл Кяснапуу: мы должны говорить об эвтаназии

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Опрос: легализовать ли в Эстонии эвтаназию?
Карл Кяснапуу
танатолог
Было бы гуманнее, если бы добровольная эвтаназия проходила в цивилизованных условиях, и близкие и родные люди смогли обнять уходящего.
Было бы гуманнее, если бы добровольная эвтаназия проходила в цивилизованных условиях, и близкие и родные люди смогли обнять уходящего.
ФОТО: NDAB Creativity | Shutterstock

Танатолог Карл Кяснапуу рассуждает на страницах издания Eesti Naine, имеет ли человек право на смерть, может ли он решать свою судьбу самостоятельно и достойно. Как считает автор, вопросы заслуживают того, чтобы вынести их на обсуждение общества.

По дороге из Тарту в Таллинн, где мне предстояло выступить на конференции, я решил провести время с пользой и прослушать аудиокнигу британского журналиста и писателя Дерека Хамфри „Final Exit“ („Последний выход“). Дерек Хамфри на протяжении жизни выступал за легализацию эвтаназии как одну из гражданских свобод.

Эту книгу часто описывают как „руководство по самоубийству“. Действительно, автор подробно, пункт за пунктом, инструктирует, как с помощью продающихся в аптеке лекарств можно добровольно уйти из жизни. В какой-то момент мне показалось, что мир, который я вижу из окна, вдруг померк, исчезли звуки. От звучавшего в наушниках спокойного, размеренного голоса мороз пробирал по телу. Почему Дерек Хамфри написал эту книгу? Что им двигало?

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