Танатолог Карл Кяснапуу: мы должны говорить об эвтаназии

По дороге из Тарту в Таллинн, где мне предстояло выступить на конференции, я решил провести время с пользой и прослушать аудиокнигу британского журналиста и писателя Дерека Хамфри „Final Exit“ („Последний выход“). Дерек Хамфри на протяжении жизни выступал за легализацию эвтаназии как одну из гражданских свобод.

Эту книгу часто описывают как „руководство по самоубийству“. Действительно, автор подробно, пункт за пунктом, инструктирует, как с помощью продающихся в аптеке лекарств можно добровольно уйти из жизни. В какой-то момент мне показалось, что мир, который я вижу из окна, вдруг померк, исчезли звуки. От звучавшего в наушниках спокойного, размеренного голоса мороз пробирал по телу. Почему Дерек Хамфри написал эту книгу? Что им двигало?