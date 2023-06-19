У двух команд украли велосипеды перед финишем гонок в Словении и Бельгии

Команды Euskaltel-Euskadi и Baloise Trek Lions не смогли выступить на финальных этапах многодневных велогонок Тур Словении и Тур Бельгии соответственно из-за кражи велосипедов, пишет Reuters.



„Euskaltel-Euskadi пострадала из-за угона транспорта со всеми велосипедами, так что мы не можем стартовать на последнем этапе“, — сообщила испанская команда.



Бельгийская Baloise Trek Lions заявила, что у нее украли „велосипеды и колеса“ и полиция ведет расследование, пишет РБК.



Ни в одной из двух команд гонщики перед финальным этапом не были претендентами на победу в генеральной классификации.



Кражи велосипедов у профессиональных команд случаются нередко, отмечает агентство.



В 2021 году румынская полиция обнаружила украденные у сборной Италии по велоспорту на треке перед чемпионатом мира велосипеды и оборудование на сумму около $640 тыс. По этому делу двух подростков приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

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