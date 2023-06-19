Другие виды
19.06.2023, 10:11

У двух команд украли велосипеды перед финишем гонок в Словении и Бельгии

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Инциденты произошли перед финальными этапами Тура Словении и Тура Бельгии. Гонщики пострадавших команд не претендовали на победу.

Команды Euskaltel-Euskadi и Baloise Trek Lions не смогли выступить на финальных этапах многодневных велогонок Тур Словении и Тур Бельгии соответственно из-за кражи велосипедов, пишет Reuters.

„Euskaltel-Euskadi пострадала из-за угона транспорта со всеми велосипедами, так что мы не можем стартовать на последнем этапе“, — сообщила испанская команда.

Бельгийская Baloise Trek Lions заявила, что у нее украли „велосипеды и колеса“ и полиция ведет расследование, пишет РБК.

Ни в одной из двух команд гонщики перед финальным этапом не были претендентами на победу в генеральной классификации.

Кражи велосипедов у профессиональных команд случаются нередко, отмечает агентство.

В 2021 году румынская полиция обнаружила украденные у сборной Италии по велоспорту на треке перед чемпионатом мира велосипеды и оборудование на сумму около $640 тыс. По этому делу двух подростков приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

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