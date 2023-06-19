Бывший руководитель полиции Эльмар Вахер будет работать в Omniva(11)
Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер продолжит свою карьеру в Omniva.
„Да, это правда“, — подтвердил газете Õhtuleht Эльмар Вахер.
Новым местом работы Вахера стала государственная компания связи и транспорта Omniva, которая в начале июня заключила с бывшим руководителем Департамента полиции и погранохраны четырехмесячный договор на оказание консультационных услуг. „Он будет анализировать услуги, предлагаемые государством и местными самоуправлениями, чтобы выяснить, какие из них могут быть организованы через почтовые отделения Omniva“, — сказал председатель правления компании Март Мяги.
Помимо потенциальной привязки государственных служб к Omniva, Вахер также проанализирует возможности использования автопарка госкомпании в непиковые часы.
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