Новости Эстонии
19.06.2023, 10:46

Бывший руководитель полиции Эльмар Вахер будет работать в Omniva

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Õhtuleht
Elmar Vaher
Elmar Vaher
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер продолжит свою карьеру в Omniva.

„Да, это правда“, — подтвердил газете Õhtuleht Эльмар Вахер.


Новым местом работы Вахера стала государственная компания связи и транспорта Omniva, которая в начале июня заключила с бывшим руководителем Департамента полиции и погранохраны четырехмесячный договор на оказание консультационных услуг. „Он будет анализировать услуги, предлагаемые государством и местными самоуправлениями, чтобы выяснить, какие из них могут быть организованы через почтовые отделения Omniva“, — сказал председатель правления компании Март Мяги.


Помимо потенциальной привязки государственных служб к Omniva, Вахер также проанализирует возможности использования автопарка госкомпании в непиковые часы.

Подробнее читайте в Õhtuleht.

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