ФОТО | Легковой автомобиль загорелся прямо на ходу

Около семи часов утра в понедельник, 19 июня, центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Выхмассааре в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа горит легковой автомобиль Volkswagen.

Когда спасатели прибыли на место, моторный отсек автомобиля горел открытым пламенем. В автомобиле находился только водитель. Он не пострадал. По предварительным данным, автомобиль задымился во время движения. Когда водитель остановился возле обочины, из моторного отсека уже виднелось пламя.

Распространение огня на салон удалось избежать, но моторный отсек уничтожен полностью.

Причины возгорания устанавливаются.

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