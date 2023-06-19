Тревожные сутки: пострадавшие в ДТП дети и 52 пьяных водителя

В 1:42 в волости Пылва 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выехал на квадроцикле с поля в направлении шоссе Пылва-Реола и перевернулся. Водитель был доставлен в больницу.

В 13:52 47-летний мужчина в Тапа с признаками алкогольного опьянения ехал на мопеде и на железнодорожном переезде упал. Водитель был доставлен в больницу.

В 14:15 60-летняя женщина въехала на велосипеде в фонарный столб на улице Трумми в Таллинне. Велосипедистку доставили в больницу.

Около 15:48 в деревне Пийлу волости Тапа 35-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения сбила Volkswagen Bora, съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель не был пристегнут должным образом ремнем безопасности, женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В 16:31 31-летний мужчина на незарегистрированном мотоцикле упал на улице Катарийна в деревне Ряэбизе волости Йыгева. Скорая помощь увезла мотоциклиста в больницу.

В 17:28 на перекрестке улицы Муху и бульвара Сааремаа (пешеходная и велосипедная дорожка) в Таллинне Subaru Outback, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил 14-летнюю девочку, ехавшую на самокате. Ребенка доставили в больницу.

Около 18:04 54-летний мужчина за рулем автомобиля BMW на 11-м километре дороги Амбла-Рава в Ярвамаа, свернул с дороги вправо и врезался в дерево. Водитель и пассажир, 38-летний мужчина, доставлены в больницу. Второму пассажиру, 54-летнему мужчине, первая помощь была оказана на месте.

В 20:33 на шоссе Акадеэмия в Таллинне 13-летний мальчик, пересекавший дорогу на велосипеде в неположенном месте, был сбит автомобилем Honda Civic, которым управляла 20-летняя женщина. Ребенок был доставлен в больницу.

В 20:41 на 13-м километре дороги Карузе-Калли в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда 18-летний молодой человек съехал на своей Škoda Octavia с дороги и врезался в дерево . Пассажирку, 16-летнюю девушку, доставили в больницу.