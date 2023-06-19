Сборная Испании выиграла первый трофей за 11 лет, обыграв Хорватию в финале Лиги наций УЕФА

За 120 минут игры футболисты обеих сборных не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами (0:0). Судьба трофея решилась в сумасшедшей серии пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Испании (5:4). В ее составе решающий 11-метровый забил Карвахаль.

Сборной Испании удалось выиграть трофей уже в четвертом матче под руководством нового главного тренера Луиса де ла Фуэнте, которого назначили в декабре 2022 года.

Бронзовым призером стала сборная Италии, победившая голландцев (3:2).

Футболисты сборной Испании стали победителями третьего розыгрыша Лиги наций. Первым победителем этого турнира в 2019 году стала сборная Португалии, в 2021 году победу в турнире праздновали футболисты сборной Франции.

Для Испании - это пятый титул в истории и первый после паузы в 11 лет. Последним турниром, выигранным испанцами, до этого дня был Евро-2012. Ранее они побеждали на ЧМ-2010, чемпионатах Европы 1964 и 2008 годов, а также становились победителями футбольного турнира на Олимпиаде-1992.

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