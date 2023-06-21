Каждую третью купленную вещь возвращают в магазин. Экологично, но продавцам это дорого обходится

По данным Союза электронной коммерции, год назад процент возврата составлял около 4%. Сегодня, по данным союза, он составляет уже 5,5%. Кроме того, наблюдается значительный рост в розничной торговле одеждой, где средний уровень возврата уже превышает 30% (по сравнению с 20% год назад).

По данным Союза электронной коммерции, количество возвратов увеличилось в большинстве секторов: товары для дома, бытовая техника и, в некоторой степени, продукты питания. „Есть много секторов, где возврат невозможен, например, рецептурные лекарства, некоторые виды косметики, продукты питания и товары для сада. В этих секторах процент возврата составляет от 0,5% до 2%, - написал исполнительный директор союза Тыну Вяэт на сайте Эстонского союза э-коммерции. - Мы видим общую тенденцию увеличения количества возвратов, что является результатом роста объема электронной коммерции, а также более сложной экономической ситуации, которая заставляет людей задуматься“.

Вяэт добавляет, что, с одной стороны, возвраты являются положительным фактором: они свидетельствуют о росте объема и увеличении продаж и осведомленности потребителей. С другой стороны, это довольно затратно для ритейлера, поскольку ему приходится оплачивать первоначальные расходы на доставку, и зачастую возвращенные товары нельзя сразу выставить на продажу, их приходится отпаривать, переупаковывать или даже подвергать химчистке, например, в случае с одеждой, что съедает значительную часть прибыли от повторной продажи.

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