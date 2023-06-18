„Ну давайте так: в администрации президента раньше день не начинался со стакана водки“: с началом войны политики в России стали пить намного больше

Как пьют чиновники

В России среднестатистический чиновник уровня вице-губернатора и выше — пьет. С этим утверждением соглашаются все люди, близкие к Кремлю, парламенту и региональным властям, с которыми „Вёрстке“ удалось поговорить за последние недели. Правда, собеседники расходятся в оценке того, что понимать под термином „пьянство“ — бутылку вина за ужином или стакан коньяка с утра. Но все они утверждают, что большая часть известных им сотрудников аппаратов, представителей правительства и уж тем более публичных политиков и „членов элиты“ за последний год „забухали сильнее“. „Губернаторы просохачивают [пропускают] совещания, юзают запрещенные вещества, — отмечает один из них. — Совещания срывают, бухими на мероприятиях ходят. Гости из Москвы в регионах раньше брезговали напиваться, а сейчас — как в последний раз“.

„Ну давайте так: в администрации президента раньше день не у каждого начинался со стакана водки, — рассуждает другой. — Теперь я таких людей знаю гораздо больше, и у некоторых стакан превратился в бутылку“.

Собеседник приводит пример типичного дня главы одного из регионов в Центральном федеральном округе. На случай приезда гостей из федерального центра у помощников главы этого региона приготовлены специальные процедуры для начальника, холодные ванны и капельницы. Состояние губернатора вызывает у них сильное волнение, подчеркивает источник.

Регион, которым руководит упомянутый губернатор, относительно небольшой, и мобилизация затронула его не слишком сильно. Но власти тем не менее опасаются недовольства и так небогатого населения в случае новой волны мобилизации или роста цен. Война сильно ударила и по региональному бюджету, констатирует близкий к властям собеседник. Он связывает запой главы региона со стрессом от ожидания „новостей из Кремля“ — и пока молчаливым протестом жителей субъекта.