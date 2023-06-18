„Ну давайте так: в администрации президента раньше день не начинался со стакана водки“: с началом войны политики в России стали пить намного больше(21)
С начала войны с психологическими проблемами столкнулись не только простые россияне, но и чиновники с близкими к власти бизнесменами. Бороться со стрессом они предпочитают традиционным образом — алкоголем. „Вёрстка“ узнала, какую водку пьют политики, что за музыку слушают, напившись, и как к этому относится Владимир Путин.
Как пьют чиновники
В России среднестатистический чиновник уровня вице-губернатора и выше — пьет. С этим утверждением соглашаются все люди, близкие к Кремлю, парламенту и региональным властям, с которыми „Вёрстке“ удалось поговорить за последние недели. Правда, собеседники расходятся в оценке того, что понимать под термином „пьянство“ — бутылку вина за ужином или стакан коньяка с утра. Но все они утверждают, что большая часть известных им сотрудников аппаратов, представителей правительства и уж тем более публичных политиков и „членов элиты“ за последний год „забухали сильнее“. „Губернаторы просохачивают [пропускают] совещания, юзают запрещенные вещества, — отмечает один из них. — Совещания срывают, бухими на мероприятиях ходят. Гости из Москвы в регионах раньше брезговали напиваться, а сейчас — как в последний раз“.
„Ну давайте так: в администрации президента раньше день не у каждого начинался со стакана водки, — рассуждает другой. — Теперь я таких людей знаю гораздо больше, и у некоторых стакан превратился в бутылку“.
Собеседник приводит пример типичного дня главы одного из регионов в Центральном федеральном округе. На случай приезда гостей из федерального центра у помощников главы этого региона приготовлены специальные процедуры для начальника, холодные ванны и капельницы. Состояние губернатора вызывает у них сильное волнение, подчеркивает источник.
Регион, которым руководит упомянутый губернатор, относительно небольшой, и мобилизация затронула его не слишком сильно. Но власти тем не менее опасаются недовольства и так небогатого населения в случае новой волны мобилизации или роста цен. Война сильно ударила и по региональному бюджету, констатирует близкий к властям собеседник. Он связывает запой главы региона со стрессом от ожидания „новостей из Кремля“ — и пока молчаливым протестом жителей субъекта.
Среди историй об алкоголизме госслужащих отдельно нужно выделить слухи о пьянстве бывшего президента России Дмитрия Медведева. Особенно активными они стали после того, как председатель партии „Единая Россия“ начал яростно выступать с критикой противников войны и представителей Запада.
Что пьют чиновники
Несмотря на приверженность президента к здоровому образу жизни, во власти пьют „много и все вперемешку“, заявил „Вёрстке“ вице-губернатор одного из регионов в Центральном федеральном округе. Даже на официальных государственных банкетах норма алкоголя с недавнего времени рассчитывается по полторы-две бутылки на человека — а раньше была строго одна, рассказал „Вёрстке“ близкий к Кремлю политтехнолог.
Член ФБК Данил Новиков, который профессионально занимается темой госзакупок, рассказал „Вёрстке“, какой алкоголь в последние годы предпочитали власть предержащие. По словам эксперта, в топе любимых напитков чиновников — коньяк, шампанское и вино (об этом свидетельствует количество закупленных госструктурами бутылок).
Еще зимой стало известно, что элиты закупают заграничный алкоголь в обход санкций: Insider выяснил, что только за ноябрь и декабрь 2022 года компания „Рятико“ ввезла в Россию элитного зарубежного вина на 3,902 млн евро.
Что пьет Путин
Сам президент, судя по информации в СМИ, почти не пьет. Близкий к Кремлю источник „Вёрстки“ подтверждает это: „Я вам больше скажу, он крайне брезгливо настроен к пьющим, к пьяницам, к несвежим с утра людям“.
При этом президент разбирается в винах „на уровне продвинутого любителя“, сообщил „Вёрстке“ источник со ссылкой на сомелье, обслуживавшего главу государства в 2022 году.
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