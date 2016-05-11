ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (480-й день) | ВСУ заняли важное село Пятихатки и уничтожили крупный склад боеприпасов возле оккупированного портового города Геническа

В поселке Рыково (до 2016 года - Партизаны) возле Геническа на оккупированной части Херсонской области утром 18 июня произошел взрыв. Командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что был нанесен удар по складу боеприпасов российских войск. „Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!“ - написал Олещук в Telegram-канале. Информацию о взрыве большого склада боеприпасов россиян в Рыково обнародовал и Telegram-канал „Бердянск сегодня“.

Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре на захваченных ею территориях Украины так называемые „выборы“. Данные планы являются нарушением норм международного права, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано. „Это еще одна попытка России в попытке придать легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь“, - подчеркивается в заявлении.

За сутки 17 июня россияне выпустили по территории Херсонской области 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников, из них 29 - по Херсону, заявила Херсонская ОВА. „Российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины„, - отмечается в Telegram. В числе прочего, россияне обстреливали жилые кварталы городов и сел, в результате погиб один человек, ранены еще четыре, в том числе один ребенок, указывается далее.

В результате российских обстрелов два человека погибли в Угледарской общине Донецкой области - в Новоукраинке и Богоявлении, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. „На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок. В городе повреждены 11 частных домов и газопровод. На Лисичанском направлении повреждены дома на трех улицах в Северске. В течение дня произошло 6 обстрелов Лиманской общины“, - написал он в Telegram.