ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (480-й день) | ВСУ заняли важное село Пятихатки и уничтожили крупный склад боеприпасов возле оккупированного портового города Геническа
Предлагаем вам подборку ключевых военных событий уходящего дня.
В поселке Рыково (до 2016 года - Партизаны) возле Геническа на оккупированной части Херсонской области утром 18 июня произошел взрыв. Командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что был нанесен удар по складу боеприпасов российских войск. „Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!“ - написал Олещук в Telegram-канале. Информацию о взрыве большого склада боеприпасов россиян в Рыково обнародовал и Telegram-канал „Бердянск сегодня“.
Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре на захваченных ею территориях Украины так называемые „выборы“. Данные планы являются нарушением норм международного права, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано. „Это еще одна попытка России в попытке придать легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь“, - подчеркивается в заявлении.
За сутки 17 июня россияне выпустили по территории Херсонской области 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников, из них 29 - по Херсону, заявила Херсонская ОВА. „Российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины„, - отмечается в Telegram. В числе прочего, россияне обстреливали жилые кварталы городов и сел, в результате погиб один человек, ранены еще четыре, в том числе один ребенок, указывается далее.
В результате российских обстрелов два человека погибли в Угледарской общине Донецкой области - в Новоукраинке и Богоявлении, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. „На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок. В городе повреждены 11 частных домов и газопровод. На Лисичанском направлении повреждены дома на трех улицах в Северске. В течение дня произошло 6 обстрелов Лиманской общины“, - написал он в Telegram.
В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины Минобороны Великобритании обращает внимание на продолжающиеся в последние дни ожесточенные бои в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. На всех этих направлениях Украина ведет наступление и добилась небольших успехов, указывается в заявлении в Twitter. При этом на юге Украины российские войска „часто проводят относительно эффективные оборонительные операции“, заявили в Лондоне. По данным британского ведомства, „обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте“.
Российские источники признают потерю села Пятихатки на юге Запорожья, вопреки заявлениям минобороны РФ
Представители оккупационных властей Запорожской области, а также российские „военкоры“ заявляют, что Вооруженные силы Украины заняли село Пятихатки. В то же время российское минобороны в своей свежей сводке утверждает, что атаку на село удалось отбить.
В воскресенье член назначенного Россией совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов признал, что ВСУ взяли „под оперативный контроль“ село Пятихатки, расположенное на юге Запорожья.
Это первая победа Украины на этом участке фронта с начала контрнаступления.
„Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, лихорадочно закрепляющемуся в Пятихатках“, - написал в телеграме Рогов.
Ссылаясь на данные разведки, он пишет, что в направлении Пятихаток выдвинулось подкрепление из резерва ВСУ: большое количество пехоты и несколько единиц бронетехники.
Евросоюз обещает ускорить поставки оружия Украине
Евросоюз пообещал ускорить поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление ее вооруженных сил против российских войск, а дальнейшая поддержка не будет зависеть от ближайших успехов ВСУ. Об этом в воскресенье в интервью газете Le Parisien заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
„Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке вооружений и боеприпасов. Это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль“, - сказал Бретон, напомнив об обещании Брюсселя поставить миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.
„Мы готовимся к тому, что война продлится еще месяцы, а может, даже дольше“, - добавил он.
Украина потеряла в боях менее 10 процентов техники, предоставленной западными странами, заявил на пресс-конференции глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. Однако, по словам Гросберга, этот показатель может вырасти в ходе дальнейших операций, поскольку потеря техники является неизбежным следствием любых наступательных действий. Техника западного производства лучше защищает военных, добавил полковник, поэтому, даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Кремль, вероятно, хочет использовать предложение лидеров африканских стран о мирных переговорах с Украиной как повод для давления на Запад, и попытаться замедлить предоставление западной помощи Киеву.
В Харьковской области россияне обстреляли Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Телеграме. Здесь тоже обошлось без жертв, однако днем ранее в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.