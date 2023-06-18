Эстонские лучники завоевали бронзовые медали на этапе КМ

Эстонская смешанная сборная по стрельбе из лука Лизелль и Робин Яэтма завершила квалификационные соревнования на шестом месте. Благодаря успешной квалификации эстонский дуэт стартовал в 1/8 финала. Там они встретились с очень сильной парой из Великобритании, которая потерпела поражение со счетом 155:153. Соперниками Лизелль и Робина во втором поединке была сборная Дании, которая потерпела поражение со счетом 156:154.

В полуфинале дуэт встретился с колумбийской сборной, которой проиграла со счетом 158:157. В матче за бронзу сборная Эстонии встречалась с командой Пуэрто-Рико, которая потерпела поражение со счетом 155:151.

Лизелль и Робин Яэтма также хорошо выступили и по отдельности - Лизелль Яэтма завершила соревнования на 7-м месте, а Робин Яэтма на 9-м месте.

Мама и тренер Лизелль Яэтма и Робина Яэтма, Маарика Яэтма, которая следила за соревнованиями в прессе, сказала, что очень довольна бронзовой медали: „Эмоции зашкаливают. Они очень хорошо справились, тем более, что соревновались без тренера“.

Далее Робин Яэтма и Лизелль Яэтма будут соревноваться на Европейских играх, где запланированы как индивидуальные, так и командные соревнования.

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