Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тапа 94-летней Веры. Она могла попросить ее подвезти

В 11.20 Центр тревоги получил сообщение о том, что сегодня в 9.30 утра 94-летняя Вера покинула дом попечения в Тапа. Из-за состояния здоровья женщина может быть не в состоянии адекватно воспринимать окружающую обстановку.

Полиция прочесала окрестности в поисках женщины и проверила места, куда она могла пойти. Однако до сих пор старушка не найдена.

Рост Веры около 180 см, у нее стройное телосложение и короткие седые волосы. Она одета в желтую спортивную футболку, оранжевую флиску и серые спортивные штаны. Известно, что Вера любит общаться с людьми и может попросить людей отвезти ее куда-нибудь на машине.

Полиция просит всех, кто видел Веру или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.