18.06.2023, 14:25
Полиция просила помощи в поисках пропавшей в Тапа 94-летней Веры. Пожилую женщину нашли, с ней все в порядке
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Полиция просила помочь установить местонахождение 94-летней Веры, которая сегодня утром ушла из дома попечения в Тапа.
В 11.20 Центр тревоги получил сообщение о том, что в воскресенье в 9.30 утра 94-летняя Вера покинула дом попечения в Тапа.
Веру нашли вечером того же дня, к счастью, с ней было все в порядке. Ее нашли люди, которые пришли в окрестности дома попечения, чтобы помочь в поисках. Она была недалеко от здания: упав, она не могла подняться. Медики оказали пожилой женщине, которая пролежала несколько часов, первую помощь на месте и отвезли ее в больницу для дальнейшего обследования.