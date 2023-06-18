Полиция просила помощи в поисках пропавшей в Тапа 94-летней Веры. Пожилую женщину нашли, с ней все в порядке

Веру нашли вечером того же дня, к счастью, с ней было все в порядке. Ее нашли люди, которые пришли в окрестности дома попечения, чтобы помочь в поисках. Она была недалеко от здания: упав, она не могла подняться. Медики оказали пожилой женщине, которая пролежала несколько часов, первую помощь на месте и отвезли ее в больницу для дальнейшего обследования.