ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На предстоящей неделе температура поднимется до 31 градуса, на севере Эстонии о дожде можно будет только мечтать

По данным метеослужбы, сегодня в Западной и Южной Эстонии облачно с прояснениями, пройдет дождь, возможна гроза. На северо-востоке погода без осадков с малой и переменной облачностью. Температура воздуха от 23 до 29 градусов, на побережье и под дождевыми облаками от 17 до 20 градусов.

На материке сохраняется пожароопасность пятого уровня, работает система обнаружения лесных пожаров, аварийно-спасательные службы готовы к тушению лесных пожаров.

В ночь на понедельник в Западной и Южной Эстонии будет переменная облачность с кратковременными дождями, а в других местах будет ясно и сухо с небольшой облачностью. Температура воздуха 12-17 градусов.

В понедельник в основном будет облачно. В некоторых местах могут пройти ливни. Температура воздуха от 23 до 29 градусов, на побережье около 18 градусов.

В ночь на вторник погода будет ясной, с небольшой облачностью и без дождя. Температура воздуха 12-17 градусов.

Вторник пройдет без осадков с малой и переменной облачностью. Температура воздуха 25-30 градусов, на побережье около 20 градусов.

Ночь снова будет без осадков с переменной облачностью. Температура будет колебаться от 13 до 17 градусов.

В среду ожидается переменная облачность. В некоторых местах могут быть ливни. Температура воздуха от 25 до 31 градуса, на побережье около 20 градусов.

Четверг обещает быть без осадков, температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла.

Пятница будет облачной, температура воздуха - от 21 до 24 градусов.

Выходные также обещают быть без осадков, температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла.

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