За рубежом
18.06.2023, 19:46

В новых латвийских поездах используется российская разработка. Местные жители крайне обеспокоены

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Новые эстонские поезда изготавливают на том же заводе
Рижский железнодорожный вокзал
Рижский железнодорожный вокзал
ФОТО: Nikonaft | Shutterstock

Долгожданные пассажирские поезда скоро прибудут в Латвию. Но местные жители обеспокоены тем, что разработанная в России система может быть использована в дурных целях, пишет Ärileht.

Латыши с нетерпением ждали выпуска новых пассажирских поездов. Однако теперь, когда ждать осталось совсем недолго, местные жители стали проявлять беспокойство.

Транспорт производит чешская Škoda Group, которая использует в новых пассажирских поездах разработанную в России систему контроля безопасности под названием „Блок“. По словам специалистов, функциональность этого устройства заключается в управлении и мониторинге поезда. „Нельзя исключать, что тот, кто знает слабые места той или иной разработки, в будущем сможет удаленно использовать ее в злонамеренных целях“, - рассказывают специалисты.

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