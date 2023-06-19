Последний шанс угоститься шоколадом Marabou и Daim. IKEA прекращает продажу продукции известной компании

Mondelez, самая известная в мире компания по производству напитков и закусок, недавно была внесена в черный список Украины за предполагаемый косвенный вклад в российскую военную экономику. Недавно IKEA объявила, что постепенно прекратит продажу продукции Mondelez в Норвегии, Швеции и Финляндии. Так, например, в магазинах IKEA нельзя будет купить шоколад Marabou или Daim.

„Наше сотрудничество с этим производителем прекращено, но на данный момент шоколадные изделия Daim и Marabou все еще можно приобрести в некоторых магазинах IKEA в Финляндии. Эти продукты будут изъяты из ассортимента и в будущем заменены альтернативными продуктами другого производителя“, - сообщила Yle пресс-секретарь Ikea Finland Тарья Вуоренмаа.

Однако издание BNN пишет, что это решение не связано напрямую с черным списком, а вытекает из стратегического решения IKEA заменить представленные продукты в данной категории. „Хотя этот шаг соответствует нынешним планам IKEA по развитию своей продукции, важно отметить, что он не связан напрямую с черным списком Украины. Это решение дает IKEA возможность укрепить продуктовый портфель и предложить свой собственный ассортимент, обеспечив альтернативу таким популярным продуктам, как Daim, Twist и шоколад Maribou“, - сообщает издание.

Ärileht связался с IKEA Eesti, чтобы узнать о ситуации в нашей стране. Следите за обновлениями!

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