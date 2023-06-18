В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Полиция ведет переговоры с захватчиком. По данным местных СМИ, жителей дома, в котором находится банк, попросили покинуть квартиры. Само здание оцепили.

Захвативший заложников в банке Астаны мужчина требует перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, передает Press.kz.

Мужчина, которого предположительно зовут Алихан, отмечает, что „не шутит“, и дает на выполнение его требований три часа, иначе угрожает убить всех заложников (по последним данным, в их числе семь девушек и один охранник).

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