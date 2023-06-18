ГАЛЕРЕЯ | Хрусталь, самовары и виниловые пластинки: на Центральном рынке в Таллинне прошла ретро-ярмарка

Корреспондент RusDelfi с места событий сообщал, что посетителей было очень много, люди с любопытством рассматривали знакомые с детства вещицы и с ностальгией вспоминали, что пользовались ими, кажется, совсем недавно.

И эти вещи - не только классические сервизы, которые, наверное, почти у каждого стояли в шкафу, или старинные мельхиоровые ложки, но и, например, компакт-диски и куртки-бомберы, которые молодежь носила в 90-е и которые находятся на пике популярности в наши дни.

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