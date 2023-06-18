Обеспокоенные родители: в апетках почти нет детских антибиотиков!

„В аптеках постоянно ощущается нехватка необходимых для детей антибиотиков, говорят, что аптеки получают их отдельными партиями. И врач тоже сказал, что сейчас это большая проблема“, - переживает Кадри. Издание Maaleht обратилось в Департамент лекарственных средств, чтобы узнать, как долго продлится нехватка поставок. Судя по всему, ситуация с антибиотиками для детей была столь же плохой и минувшей зимой.