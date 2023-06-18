„Безудержный оптимизм и хвастовство“. Мнение экспертов о выступлении Путина на ПМЭФ-2023(2)
16 июня фактически завершился очередной Петербургский международный экономический форум. Когда-то в нем участвовали делегации из 145 стран, главы государств и десятки иностранных делегаций. На этот раз ожидались делегации из немногим более чем 15 стран, а на сцену вместе с Владимиром Путиным вышел только президент Алжира Абдельмаджид Теббун.
Форум проигнорировали не только западные, но и китайские, индийские и даже крупные российские бизнесмены. Журналистам иностранных и многих российских СМИ отказали в регистрации. В отсутствие иностранных спикеров форум окончательно превратился в трибуну для еще одного выступления Владимира Путина. Российский президент солировал 1 час 22 минуты, а после ответил на вопросы модератора мероприятия — политолога Дмитрия Саймса, по иронии судьбы — сына Дины Каминской, легендарного советского адвоката, защищавшей Буковского, Марченко, Литвинова. „Спектр“ с помощью экспертов разбирался, что сказал и о чем умолчал Путин в своем выступлении.
О чем говорил Путин
Выступление Владимира Путин традиционно началось с цифр. „Второй квартал 2022 года стал самым трудным для отечественного бизнеса. <…> Сейчас можно уверенно сказать, что стратегия государства и бизнеса сработала“, — заявил он.
По его мнению, это доказывает рост ВВП в мае на 3,3%, а по итогам года он ждет даже не 1,2%, как в прогнозе Минэкономразвития, а около 2%. Далее президент перешел к исторически низкой инфляции 2,9% и безработице 3,3% — и к тому, что макроэкономическая стабильность стала конкурентным преимуществом России. Путин заявил, что из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 млн человек, а в IV квартале 2022 года реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту.
Дефицит федерального бюджета, по его словам, — „небольшой“, и связан с переносом расходов „влево“, а Россия слезает с нефтегазовой иглы. При этом Путин сообщил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону. Также он похвалился динамикой ненефтегазовых доходов, за январь — май они, по его словам, выросли на 9,1%, а в мае прирост составил 28%.
Путин также рассказал о некоторых мерах поддержки бизнеса — продлил на год уменьшение штрафов за нарушение валютного законодательства и их отмену в случае „внешних недружественных действий“. Предложил амнистию для бизнеса по валютным нарушениям, которые они допустили в этот период. Сообщил, что правительство ускорило возмещение НДС — теперь это 8 дней, вместо 3 месяцев.
Он также обратился перед президентскими выборами и к избирателям, сообщив, что с 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5%, а к 2030 году МРОТ в номинальном выражении может вырасти как минимум вдвое. Вдобавок к этому президент снова объявил о мерах соцподдержки: пособие для ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие будут выплачивать независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
Дальше не сцене ПМЭФ Путин предложил закрепить в законе понятие „частичная занятость“ и призвал отказаться от проверок бизнеса, который не связан с причинением вреда человеку. По его словам, необходимо до конца года упростить переезд бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах, а также запустить механизм защиты граждан и юрлиц, которые владеют российскими компаниями через „зарубежные прослойки“.
Путин поручил повысить в два раза пороги крупного имущественного ущерба по ряду экономических уголовных статей, прежде всего в сфере авторских и смежных прав. „Мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты для равноправного партнерства со всеми странами, кто дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее“, — этими словами Путин завершил свое выступление, в котором ни разу не упомянул Украину.
Хрен им!
Тему войны и украинского контрнаступления он коснулся во второй части своего выступления, ответив на вопросы провластного политолога Дмитрия Саймса. Из того, что Путин не говорил ранее, можно отметить его угрозу наносить удары по территории стран НАТО. „„Леопарды“ уже горят, также будут гореть и F-16. Сомнений нет“, — заявил он. По его словам, если поставляемые Киеву самолеты будут размещаться на базах за границами Украины, РФ посмотрит, как и где их поражать. „У нас [ядерного] оружия больше, чем у стран НАТО. они это знают и склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им“, — также заявил Путин, назвав ядерное оружие „конкурентным преимуществом“ России.
Что говорят эксперты о речи Путина
Анализируя в разговоре со „Спектром“ выступление, кандидат экономических наук Николай Кульбака отмечает: у Путина складывается впечатление, что дела идут хорошо, только на основании тех данных, которые он получает.
Также экономист обращает внимание на то, что российский лидер лукавит и играет с цифрами в своих экономических сводках. „Он говорит про экономический рост. Но по сравнению с чем экономический рост, он не говорит. Дальше возникает вопрос. Если мы смотрим в рамках год к году, май к маю или апрель к апрелю, то скорее всего в 2023 году ситуация несколько лучше, чем она была в 2022 году. Это был как раз пик обвала, когда все было совершенно непонятно. Сравнивая с самым низом, наверное сейчас не так плохо“, — объясняет Кульбака. При этом, по словам эксперта, если мы посмотрим общую поквартальную динамику ВВП, то выяснится, что Россия еще не вышла на уровень 2021 года.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев высказался так о выступлении Путина: „Послушал выступление Путина на ПМЭФ — об экономическом росте, низкой инфляции и безработице, резком сокращении числа бедных, успехах в цифровизации и других инновациях, высокой защищенности собственности и благоприятном инвестиционном климате в целом — и мне очень захотелось жить в такой стране, о которой рассказал Владимир Владимирович“.
В разговоре со „Спектром“ политолог Аббас Галлямов говорит о том, что в риторике Путина изменился баланс оптимизма и реализма. По мнению политолога, Путин раньше пытался быть более реалистичным, а сейчас картина радикально изменилась в пользу позитива. „Он теперь уже врет отчаянно, что называется, не стесняясь, не маскируясь, а прямо отчаянно пытается поразить. Очевидно, он пытается произвести, использовать вот эту формулу Гитлера о том, что чем ужасней ложь, тем быстрее ей поверят“, — объясняет бывший спичрайтер Путина. При этом эксперт считает, что это стало единственной новостью, поскольку в остальном ничего нового не было озвучено.
У Путина сейчас наблюдается период оптимизма, когда он предлагает ещё немного подождать, „а мы потихонечку выкрутимся“.
Николай Кульбака также считает, что у Путина сейчас наблюдается период оптимизма, когда он предлагает ещё немного подождать, „а мы потихонечку выкрутимся“. При этом экономист обращает внимание на озвученный Путиным показатель безработицы в 3,3%. „Если говорить о нормальном состоянии экономики, то низкая безработица означает, период экономического роста, как правило. Но у нас, поскольку экономического роста не наблюдается, причиной этого является сокращение рабочей силы, происходящее как по демографическим причинам естественным, так и по причине релокации из-за мобилизации“, — поясняет Николай Кульбака.
Выступая на ПМЭФ Путин затронул привычную для себя тему социальных льгот населению. Он пообещал повысить МРОТ и преждевременно не отменять детское пособие при увеличении доходов семьи. Политолог Галлямов считает, что таким образом Путин пытается показывать заботу о простых людях и изображает из себя отца нации. „Объективно они с началом войны увеличили размер выплат простому населению. Именно поэтому пока массового недовольства нет, по крайней мере в связи с экономическими проблемами. Откупаются, пока людям действительно выплачиваются очень приличные доходы. Средний класс страдает, а бедным как раз компенсируется значительная часть проблем, связанных с ростом цен“, — объясняет Аббас Галлямов.
В своей речи Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Экономист Николай Кульбака считает, что это связано с тем, что в российской экономике очень высокий уровень риска — и таким образом правительство пытается его сгладить. „Во-первых это связано с тем, что в России достаточно произвольно действуют силовые органы. А во-вторых, риски для экономики в целом очень высокие. Если вы начинаете взвешивать и смотреть будущую доходность, то получается, что та доходность, которую предполагает любой российский инвестиционный проект, будет зачастую не сопоставима с теми рисками, которые в экономике существуют. И вы будете выбирать инвестиции не в Россию, а где-нибудь за ее пределами“, — объясняет в разговоре со „Спектром“ Николай Кульбака.
Политолог Аббас Галлямов считает, что в предложенных мерах поддержки нет ничего удивительного. „Он все время это говорит, в реальности просто происходит все по-другому. Происходит ужесточение, усиление давления административного аппарата на бизнес. В смысле экономики Путин остается убежденным либералом, но это голая теория, которая никаким образом не соотносится с действительностью. И в этом смысле он опять не меняется. Он же консервативный человек — однажды что-то начнет говорить, будет говорить и дальше“, — объясняет „Спектру“ Аббас Галлямов.
В конце мероприятия на ПМЭФ Путин заявил, что Россия находится на шестом месте по размеру экономики с учетом паритета покупательской способности. По мнению Николая Кульбаки, это очередной пример игры с цифрами. „Если мы посмотрим по списку стран, по тому же паритету покупательной способности на душу населения, то тогда у нас получится потрясающая ситуация. Россия в этом списке сразу же упадет на достаточно низкую позицию. Если брать ВВП на душу населения, то мы будем в пятом-шестом десятке, где-то на уровне Казахстана или Малайзии“, — объясняет Кульбака. В целом эксперт прогнозирует, что реальный рост российской экономики будет около нуля или плюс-минус 1%. „Это на протяжении нескольких лет, когда экономика мировая будет потихонечку расти на 2−3% в год. То есть мы с каждым годом будем отставать и дальше от других стран. Примерно это нас ждет“, — считает эксперт.
В завершении дня Путин поговорил о войне в Украине. Аббас Галлямов считает, что российский президент тем самым продолжает делать вид, что ничего особенного не происходит. „Там, где-то на периферии мы воюем, а в целом страна живет нормально. У нас масса других проблем. Этот подход изначально был призван успокоить россиян, чтобы они не волновались по поводу происходящего. А сейчас он призван сымитировать ощущение катастрофы, потому что военное поражение становится все более очевидным. Нет никаких оснований предполагать, что Саймс [модератор мероприятия] самостоятельная фигура. Понимаете? Поэтому он просто подыграл Путину, спросил. Путин все, что хотел сказать по поводу войны, сказал. Опять же ничего нового, опять безудержный оптимизм и хвастовство“, — заключает Аббас Галлямов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.