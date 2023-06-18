„Вероятность 80%“. Международные эксперты почти уверены, что Каховскую ГЭС взорвали россияне: первые выводы расследования

Эксперты Global Rights Compliance оказывают помощь Украине в расследовании взрыва дамбы. Они посещали Херсонскую область вместе с генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда и подготовили предварительный отчет. В распоряжении Reuters оказались главные выводы из него.

„Собранные данные и анализ доступной информации, включающий данные сейсмических сенсоров и свидетельства ведущих экспертов по сносу зданий, указывают, что существует высокая вероятность того, что разрушение было вызвано заранее заложенной взрывчаткой, размещенной в критических точках конструкции дамбы“, — говорится в отчете.

По словам юриста Global Rights Compliance Юсуфа Сайеда Хана, вероятность того, что дамба была взорвана с помощью заранее заложенной российской стороной взрывчатки, „является 80-процентной“. Он говорит, что атака характерна для российских войск, которые уже наносили удары по критической инфраструктуре.

Эксперты считают, что разрушение дамбы не могло произойти из-за некачественного или недостаточного обслуживания.

Напомним, дамба Каховской ГЭС, находившаяся под контролем российских войск, была разрушена ночью 6 июня. Воды Каховского водохранилища затопили обширные территории ниже по течению Днепра, само водохранилище резко обмелело. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов и десятки тысяч жителей по обоим берегам реки, особенно сильно затопило оккупированный левый. Катастрофа нанесла огромный удар по экономике Украины и экологии юга страны и Черного моря.

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