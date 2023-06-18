Васильев об игре с Азербайджаном: гол со стандарта не дает покоя, но в этот раз мы хотя бы не проиграли в концовке

„Мы набрали одно очко и не проиграли в концовке. Первый тайм был очень хорошим, но, к сожалению, нам не хватило хладнокровия, чтобы реализовать еще хотя бы один свой момент. Во втором тайме, Азербайджан немного изменил тактику и стал атаковать чуть лучше. Мы помучились и не смогли найти способов для выхода из обороны. Под конец шансы были у обеих сборных, в целом 1:1 справедливый результат“, — сказал Васильев.

Что изменилось в азербайджанской сборной после тройной замены в начале второго тайма? „Они создавали небольшое преимущество на одном или другом фланге, и мы не могли решить эту проблему. Их тоже можно похвалить, очень техничные и умелые игроки находили у нас эти свободные зоны. Самое важное, что, отобрав мяч, мы снова его быстро теряли и попадали под прессинг. Гол со стандарта не дает покоя, но что поделаешь“.

С какими мыслями вы подойдете к игре с Бельгией во вторник? „С хорошими мыслями. Будем надеяться, что мы сможем восстановиться перед нашей домашней публикой — будем надеяться, что будет полный стадион! — мы постараемся сыграть хорошо, и кто знает, чем это все закончится“.

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