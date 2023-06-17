Более трети людей в Эстонии получают дополнительные деньги благодаря подработкам

Результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, показывают, что 68% жителей Эстонии в прошлом году занимались подработкой или думали о дополнительном заработке.

По сравнению с 2020 годом количество людей, зарабатывающих дополнительные деньги, увеличилось на 5%. Наиболее популярными способами дополнительного заработка являются фриланс и предоставление услуг. К ним относятся веб-дизайн, переводы, фотография, уход за детьми или консультирование.

Среди тех, кто получает доход в дополнение к основной работе, 47% за последний месяц заработали до 200 евро, 32% – от 200 до 800 евро и более 9% – свыше 800 евро. Большинство из них занимаются дополнительной работой более двух лет, а 11% начали так работать в последние несколько месяцев.

Среди тех, кто в настоящее время не подрабатывает, 30% были бы в этом заинтересованы. Что касается профессий, где подработка наиболее распространена, это менеджеры (41%) и неквалифицированные рабочие (42%). Если сравнивать доходы, то больше в дополнительной работе заинтересованы те, чей чистый доход составляет от 1500 до 1700 евро.

„Удовлетворённость человека своей работой оказывает большое влияние на деятельность по зарабатыванию дополнительных денег. Это хорошо иллюстрирует ситуация с молодыми людьми в возрасте 18-24 лет. Среди них карьера и зарплата являются основными источниками неудовлетворённости, и 40% из них также готовы работать больше“, – сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Четверть населения Эстонии ничего не делает, чтобы заработать дополнительные деньги, и не заинтересована в этом. В то же время опрос показывает, что 46% людей скорее недовольны или совсем не довольны размером своего дохода.