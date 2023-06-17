Более трети людей в Эстонии получают дополнительные деньги благодаря подработкам
По данным опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, 38% жителей Эстонии пользуются возможностью получать дополнительный доход. Кроме того, почти каждый третий заинтересован в дополнительном заработке. При этом самым большим препятствием остается нехватка времени.
Результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, показывают, что 68% жителей Эстонии в прошлом году занимались подработкой или думали о дополнительном заработке.
По сравнению с 2020 годом количество людей, зарабатывающих дополнительные деньги, увеличилось на 5%. Наиболее популярными способами дополнительного заработка являются фриланс и предоставление услуг. К ним относятся веб-дизайн, переводы, фотография, уход за детьми или консультирование.
Среди тех, кто получает доход в дополнение к основной работе, 47% за последний месяц заработали до 200 евро, 32% – от 200 до 800 евро и более 9% – свыше 800 евро. Большинство из них занимаются дополнительной работой более двух лет, а 11% начали так работать в последние несколько месяцев.
Среди тех, кто в настоящее время не подрабатывает, 30% были бы в этом заинтересованы. Что касается профессий, где подработка наиболее распространена, это менеджеры (41%) и неквалифицированные рабочие (42%). Если сравнивать доходы, то больше в дополнительной работе заинтересованы те, чей чистый доход составляет от 1500 до 1700 евро.
„Удовлетворённость человека своей работой оказывает большое влияние на деятельность по зарабатыванию дополнительных денег. Это хорошо иллюстрирует ситуация с молодыми людьми в возрасте 18-24 лет. Среди них карьера и зарплата являются основными источниками неудовлетворённости, и 40% из них также готовы работать больше“, – сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.
Четверть населения Эстонии ничего не делает, чтобы заработать дополнительные деньги, и не заинтересована в этом. В то же время опрос показывает, что 46% людей скорее недовольны или совсем не довольны размером своего дохода.
„Подработка – это один из способов увеличить доход и укрепить свое финансовое положение. Однако опрос показывает, что люди были бы мотивированы на это, если бы им платили 500 или более евро в месяц“, – говорит Воометс. „Ещё одним ограничением для получения дохода вне основной работы является нехватка времени, недостаток знаний, касающихся собственных навыков и возможностей, а также отсутствие денег, необходимых для начала бизнеса“, – сказала Воометс.
5 советов для подработки
Запишите все свои навыки и сильные стороны. На основе этого наметьте, какие услуги Вы можете предложить или какие дополнительные задания Вы готовы выполнять.
Оглянитесь по сторонам и посмотрите, не нужна ли кому-нибудь помощь в чём-нибудь или в какой-нибудь области. Возможно, именно Вы можете помочь.
Cледите за возможностями подработки на порталах и сайтах по трудоустройству.
Следите за грантами и обучением для начинающих предпринимателей. Это придаст Вам смелости и даст инструменты для начала собственного бизнеса.
Найдите наставника или друга-предпринимателя, который может дать Вам советы и оказать поддержку в открытии бизнеса. Так Вы не только получите хороший совет, но и найдёте полезные контакты, чтобы предложить свои услуги.
В опросе, провёденном компанией Norstat по заказу Института финансов Swedbank, приняли участие 1000 жителей Эстонии. Даётся репрезентативная выборка населения Эстонии в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился в июне этого года. Предыдущий опрос о дополнительных доходах проводился в 2020 году.