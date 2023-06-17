ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (479-й день) | Лидеры стран Африки на встрече с Путиным: необходимо остановить войну
Предлагаем вам подборку ключевых военных событий уходящего дня.
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и делегации лидеров стран Африки. В состав делегации вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Накануне лидеры стран Африки побывали в Киеве, где встретилась с Владимиром Зеленским.
Основные моменты встречи в Санкт-Петербурге:
Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил мирный план лидеров африканских стран:
1. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем.
2. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее.
3. Необходима деэскалация с обеих сторон.
4. Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.
5. Необходимы гарантии безопасности для всех стран.
6. Должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран.
7. Нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим.
8. Должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей.
9. Должно быть обеспечено послевоенное восстановление.
10. Более тесное взаимодействие со странами Африки.
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.
Путин на встрече с африканскими лидерами показал договор, якобы парафированный Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. По словам президента России, документ назывался „Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины“, и под ним есть подпись главы украинской делегации. „18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Но после того как мы, как обещали, отвели свои войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории“, – сказал Путин.
В российских социальных сетях распространяется версия приложения к мирному договору, который якобы обсуждался в марте 2022 года в Стамбуле между представителями Украины и России. Украина достоверность данного документа пока не подтверждала.
Путин заявил африканским лидерам, что Россия легально вывозила детей с территории Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет.
Другие события этого дня
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США не станут облегчать Украине путь в НАТО. Украина должна соответствовать тем же стандартам, которые предъявляются ко всем странам, желающим или уже уже ставшим частью Североатлантического альянса, заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что США не станут принимать никакие „специальные меры“ для включения Украины в НАТО, даже несмотря на российское вторжение.
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- с начала украинских контрнаступательных операций на юге Украины Россия приступила к переброске ударных вертолетов в этот регион;
- cудя по спутниковым снимкам, более 20 дополнительных российских вертолетов были переброшены в аэропорт оккупированного Бердянска, примерно в 100 километрах от линии фронта;
- вполне вероятно, что Россия получила временное преимущество на юге Украины, особенно благодаря ударным вертолетам, использующим ракеты большей дальности против наземных целей.
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