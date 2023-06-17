ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (479-й день) | Лидеры стран Африки на встрече с Путиным: необходимо остановить войну

Путин на встрече с африканскими лидерами показал договор, якобы парафированный Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. По словам президента России, документ назывался „Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины“, и под ним есть подпись главы украинской делегации. „18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Но после того как мы, как обещали, отвели свои войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории“, – сказал Путин.