СМИ: в Ленобласти задержан переплывший реку Нарву гражданин ЕС

Иностранец, точное гражданство которого не называется, был задержан российскими пограничниками во вторник. При себе у мужчины нашли 40 тысяч рублей (около 437 евро) и рюкзак с вещами, пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.