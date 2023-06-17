На одном из пляжей Ида-Вирумаа спасли тонувшую в море пожилую женщину

Сегодня в 14:13 на пляже Тойла отдыхающие заметили тонущую в море пожилую женщину. Один из местных жителей вытащил находившуюся без сознания женщину на берег и сразу же попытался ее реанимировать, делая непрямой массаж сердца.

Прибывшая на место бригада скорой помощи в сотрудничестве со спасательной командой Силламяэ продолжила реанимацию женщины, и, к счастью, им удалось вернуть ее к жизни. В 15:03 скорая увезла пострадавшую с пляжа в больницу. Она подавала признаки жизни, но была без сознания.

Спасатели еще раз напоминают, что прежде чем зайти в воду, обязательно стоит подумать о том, насколько хороши ваши навыки плавания. Вы должны заходить в воду в специально отведенном месте, не заплывать далеко и полностью отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения.

В этом году в результате несчастных случаев утонули 14 человек.