За четыре дня из Чудского озера вытащили 588 старых рыболовных сетей

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу сказал, что погода не помешала работе, и мероприятия по сохранению природной среды прошли гладко. „За четыре дня работ мы вытащили из Чудского озера 588 жаберных сетей общей длиной около 41,1 километра. Более 70% выловленных сетей были дешевыми китайскими сетями. Удаление старых дрейфующих сетей необходимо, потому что в них попадает рыба и сети представляют угрозу для водного транспорта - повреждают двигатели и рыболовные снасти рыбаков“, - сказал Аварсалу.

Олав Аварсалу добавил, что в этом году для облегчения работы впервые был использован немецкий гидролокатор WWF. „Это позволило нам за один заход охватить акваторию шириной около 100 метров, что значительно упростило поиск старых сетей“, — пояснил Аварсалу.

Помимо сетей, из Чудского озера были удалены различные якоря для орудий лова, опознавательные флажки для орудий ловли, детали ловушек и мутника, а также старая кепка. Также подсчитали остаток рыбы в старых сетях, где оказалась различная рыба (всего 1919), в основном окунь, лещ, щука, судак и налим.

Работы проводились 6, 7, 13 и 14 июня в северной и центральной части Чудского озера, где промысел был более активен в зимний рыболовный сезон и куда предположительно могло унести сети южными ветрами.



Департамент окружающей среды занимается организацией работ по очистке Чудского озера от сетей с 2006 года. За это время было обнаружено и извлечено 11 485 жаберных сети и 14 ловушек. Общая длина извлечённых сетей составляет 801 км. Извлекать старые сети помогают рыбаки-любители профессиональные рыбаки, и партнеры из других государственных учреждений.