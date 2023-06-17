СЕЙЧАС | Наберёт ли сборная Эстонии по футболу первые очки в игре против Азербайджана? (0:0)

Первый тайм начался спокойно, команды не торопили события. Первый опасный момент возник у сборной Эстонии на 12-й минуте. Рауно Саппинен пробил с острого угла, но мяч коснулся защитника и пролетел в сантиметрах от штанги.

До матча:

Эстония проиграла первый матч отборочного этапа ЧЕ-2024 Австрии 1:2 в марте, Азербайджан сначала проиграл Австрии 1:4, а потом потерпел разгромное поражение от Швеции 0:5.

„Нужно хорошо играть все 90 минут. Вы должны быть сконцентрированы весь матч. Это игра, в которой обе команды будут стремиться набрать очки. Это будет сложный матч“, — сказал перед матчем главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли и еще раз напомнил о том, что обе команды могут сегодня заработать свои первые очки в отборочном этапе ЧЕ-2024.

По словам опытного нападающего Хенри Аниера, настроение в команде хорошее и они хотят выйти на поле, что бы взять три очка. „Мы проделали большую работу вместе. Как на поле, так и за его пределами. Ждём тяжёлую игру и хотим одержать победу“, — добавил нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер.

„В прошлом году я играл в Азербайджане с Цюрихом в отборочном раунде Лиги чемпионов, тут очень тяжело играть“, — сказал ERR в начале недели центральный защитник Карол Метс. „Дома они намного сильнее. Ожидаю очень сложной игры. Если мы хотим где-то брать очки, то это должны быть игры с Азербайджаном и все наши домашние игры“ добавил он.

Эстония и Азербайджан ранее встречались между собой восемь раз. Однако все матчи были товарищескими, а это значит, что сегодня они впервые поборются за очки. У Эстонии пока три победы, у Азербайджана одна. Четыре матча завершились вничью.

Статистика личных встреч:

Азербайджан - Эстония 0:0 (в 1996 году)

Азербайджан - Эстония 0:2 (1997 г.)

Эстония - Азербайджан 1:0 (1997 г.)

Эстония - Азербайджан 0:0 (1998 г.)

Азербайджан - Эстония 2:1 (1998 г.)

Азербайджан - Эстония 2:2 (1999 г.)

Эстония - Азербайджан 0:0 (2002 г.)

Эстония - Азербайджан 2:1 (2013 г.)

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.