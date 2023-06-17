Сборная Эстонии по футболу доминировала в первом тайме, но провалила второй и сыграла вничью с Азербайджаном

Сборная Эстонии доминировала в первом тайме. Первый опасный момент возник у сборной Эстонии на 12-й минуте. Рауно Саппинен пробил с острого угла, но мяч коснулся защитника и пролетел в сантиметрах от штанги. Спустя 9 минут Васильев отдал длинную передачу на Хенри Аниера, который выбежал из-за спины защитника и пробил с острого угла, но вратарь Азербайджана с ударом справился. На 27-й минуте сборная Эстонии все-таки вышла вперед.

Васильев подал угловой на набегавшего Миллера, который пробил по воротам, а Саппинен подставил голову и вывел Эстонию вперед. За 10 минут до конца первого тайма эстонские футболисты были близка к тому, чтобы забить второй. С начало мяч после удара Марко Лукки пролетел рядом со штангой, а потом Аниер нанес сильный удар с касания, но попал прямо во вратаря.

Хозяева играли лучше во втором тайме и в самом начале создали два отличных момента подряд. С начало удар Эмина Махмудова с шести метров заблокировал Власий Синявский, который затем заблокировал и удар Рената Дадашова. На 63-й минуте хозяева все-таки сравняли счет в матче. Эмин Махмудов подал угловой на Антона Кривоцюка, который в полном одиночестве пробил головой и сравнял счет в матче.

Сборная Эстонии ничего опасного во втором тайме создать не смогла. Вышедший на замену азербайджанец Филип Озобич на 82-й минуте с начало опасно пробил со штрафного, а потом попал в штангу. Эстония набрала одно очко после двух игр, у Азербайджана после трех игр набрано тоже одно очко.

Во вторник сборная Эстонии дома сыграет с Бельгией.

До матча:

Эстония проиграла первый матч отборочного этапа ЧЕ-2024 Австрии 1:2 в марте, Азербайджан сначала проиграл Австрии 1:4, а потом потерпел разгромное поражение от Швеции 0:5.