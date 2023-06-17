Сборная Эстонии по футболу доминировала в первом тайме, но провалила второй и сыграла вничью с Азербайджаном
В субботу сборная Эстонии по футболу провела второй матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором на выезде сыграла в ничью с Азербайджаном (1:1).
Сборная Эстонии доминировала в первом тайме. Первый опасный момент возник у сборной Эстонии на 12-й минуте. Рауно Саппинен пробил с острого угла, но мяч коснулся защитника и пролетел в сантиметрах от штанги. Спустя 9 минут Васильев отдал длинную передачу на Хенри Аниера, который выбежал из-за спины защитника и пробил с острого угла, но вратарь Азербайджана с ударом справился. На 27-й минуте сборная Эстонии все-таки вышла вперед.
Васильев подал угловой на набегавшего Миллера, который пробил по воротам, а Саппинен подставил голову и вывел Эстонию вперед. За 10 минут до конца первого тайма эстонские футболисты были близка к тому, чтобы забить второй. С начало мяч после удара Марко Лукки пролетел рядом со штангой, а потом Аниер нанес сильный удар с касания, но попал прямо во вратаря.
Хозяева играли лучше во втором тайме и в самом начале создали два отличных момента подряд. С начало удар Эмина Махмудова с шести метров заблокировал Власий Синявский, который затем заблокировал и удар Рената Дадашова. На 63-й минуте хозяева все-таки сравняли счет в матче. Эмин Махмудов подал угловой на Антона Кривоцюка, который в полном одиночестве пробил головой и сравнял счет в матче.
Сборная Эстонии ничего опасного во втором тайме создать не смогла. Вышедший на замену азербайджанец Филип Озобич на 82-й минуте с начало опасно пробил со штрафного, а потом попал в штангу. Эстония набрала одно очко после двух игр, у Азербайджана после трех игр набрано тоже одно очко.
Во вторник сборная Эстонии дома сыграет с Бельгией.
До матча:
Эстония проиграла первый матч отборочного этапа ЧЕ-2024 Австрии 1:2 в марте, Азербайджан сначала проиграл Австрии 1:4, а потом потерпел разгромное поражение от Швеции 0:5.
„Нужно хорошо играть все 90 минут. Вы должны быть сконцентрированы весь матч. Это игра, в которой обе команды будут стремиться набрать очки. Это будет сложный матч“, — сказал перед матчем главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли и еще раз напомнил о том, что обе команды могут сегодня заработать свои первые очки в отборочном этапе ЧЕ-2024.
По словам опытного нападающего Хенри Аниера, настроение в команде хорошее и они хотят выйти на поле, что бы взять три очка. „Мы проделали большую работу вместе. Как на поле, так и за его пределами. Ждём тяжёлую игру и хотим одержать победу“, — добавил нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер.
„В прошлом году я играл в Азербайджане с Цюрихом в отборочном раунде Лиги чемпионов, тут очень тяжело играть“, — сказал ERR в начале недели центральный защитник Карол Метс. „Дома они намного сильнее. Ожидаю очень сложной игры. Если мы хотим где-то брать очки, то это должны быть игры с Азербайджаном и все наши домашние игры“ добавил он.
Эстония и Азербайджан ранее встречались между собой восемь раз. Однако все матчи были товарищескими, а это значит, что сегодня они впервые поборются за очки. У Эстонии пока три победы, у Азербайджана одна. Четыре матча завершились вничью.
Статистика личных встреч:
Азербайджан - Эстония 0:0 (в 1996 году)
Азербайджан - Эстония 0:2 (1997 г.)
Эстония - Азербайджан 1:0 (1997 г.)
Эстония - Азербайджан 0:0 (1998 г.)
Азербайджан - Эстония 2:1 (1998 г.)
Азербайджан - Эстония 2:2 (1999 г.)
Эстония - Азербайджан 0:0 (2002 г.)
Эстония - Азербайджан 2:1 (2013 г.)
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